سعر جرام الذهب والأونصة اليوم الإثنين 16 يناير 2023 فى سوق الصاغة

زاد حدة البحث عن سعر الذهب اليوم الإثنين 16 يناير 2023 عبر محرك البحث العالمي جوجل، وذلك في غضون الاضطرابات التي تشهدها أسواق المعدن النفيس في العالم خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت أسعار الذهب في الأسواق المحلية بنسبة 1.6%، بينما ارتفع في الأسواق العالمية بنسبة تتجاوز 2.9%.

سعر الذهب اليوم الإثنين 16 يناير 2023

شهدت أسعار معدن الذهب ارتفاع بقيمة 30 جنيهًا في الأسواق المحلية للمستهلكين، حيث وصل سعر تداول الذهب عيار 21 إلى 1820 جنيهًا، والذي يعد من أكثر الأعيرة الذهبية مبيعًا في الأسواق المصرية، وذلك بخلاف قيمة رسوم الدمغة و المصنعية.

يذكر أن هناك حالة من الارتباك في أسعار تداول معدن الذهب مع تحريك سعر صرف الدولار الأمريكي بالبنوك، فيما تشهد المبيعات بالأسواق المحلية حالة من الانتعاش للاسبوع التاني على التوالي.

هناك نقص في المعروض من الذهب الخام بالأسواق المحلية نتيجة وقف الاستيراد وعزف المواطنين عن بيع ما في حياتهم، بالإضافة إلى توقع تعرض الاقتصادي العالمي للركود التضخمي نتيجة لاستمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مما يؤدى إلى ارتفاع أسعار المعدن الأصفر.

وإليكم سعر الذهب اليوم الإثنين 16 يناير 2023 في محلات الصاغة:

سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة

البيع 2091.5 جنيه.

الشراء 2068.5 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 5.75 نقطة.



سعر جرام الذهب عيار 22 في محلات الصاغة

البيع 1917.25 جنيه.

الشراء 1896.25 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 5.25 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة

البيع 1830 جنيهًا.

الشراء 1810 جنيهات.

بمعدل هبوط وصل إلى 5 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 18 في محلات الصاغة

البيع 1568.5 جنيه.

الشراء 1551.5 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 4.25 نقطة.



سعر جرام الذهب عيار 14 في محلات الصاغة

البيع 1220 جنيهًا.

الشراء 1206.75 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 3.25 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 12 في محلات الصاغة

البيع 1045.75 جنيه.

الشراء 1034.25 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 2.75 نقطة.

سعر جرام الذهب عيار 9 في محلات الصاغة

البيع 784.25 جنيه.

الشراء 775.75 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 2.25 نقطة.

سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة

البيع 17640 جنيهًا.

الشراء 15975 جنيهًا.

بمعدل هبوط وصل إلى 40 نقطة.



سعر أونصة الذهب في محلات الصاغة

البيع 1921$.

الشراء 1919$.

بمعدل صعود وصل إلى 2 نقطة.

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