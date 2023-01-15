الألف طوبة بـ 900 جنيه.. أسعار الطوب والرمل اليوم

تشهد سوق الطوب بمختلف أنواعها وكذلك الرمال والزلط استقرارًا في الأسعار بالأسواق في مستهل تعاملات يوم الأحد 15 يناير، حيث يختلف سعر الطوب الأحمر أو غيره من الأنواع الأخرى عن سعره في الأسواق ووصوله للمستهلك، وتشمل الأسعار الضريبة دون إضافة رسوم النقل.

- استقرار سعر الطوب والرمل خلال تعاملات اليوم

سجل سعر الألف طوبة من الطوب الأحمر مقاس 24×11×6 سم بقيمة 900 جنيه.

بينما سجل سعر الطوب الأحمر مقاس 24×11×12 سم بقيمة 1,500 جنيه.

بينما جاء سعر الطوب الأحمر مقاس 25×12×13 سم بقيمة 2,200 جنيه.

بينما بلغ سعر الطوب الوردي مقاس 25×12×6 سم بقيمة 2,300 جنيه.

جاء سعر الطوب خفيف مقاس 60×20×20 سم بقيمة 2,125 جنيه.

بينما بلغ سعر الطوب الأسمنتي مفرغ مقاس 40×20×20 سم بقيمة 8,000 ألف جنيه.

بينما جاء سعر طوب أسمنتي مفرغ مقاس 40×20×12 سم بقيمة 5,800 جنيه.

وسجل سعر الطوب الأسمنتي مصمت مقاس 25×12×6 سم بقيمة 1,400 جنيه.

- أسعار الرمال بأنواعها خلال تعاملات اليوم

سجل سعر الرمل الناعم، للمتر المكعب، بنحو 75 جنيها.

بينما بلغ سعر الرمل خشن، للمتر المكعب، 85 جنيها.

بينما بلغ سعر زلط عادة للمتر المكعب 160 جنيها.

بينما بلغ سعر زلط فينو للمتر المكعب 255 جنيها.

بينما سجل سعر الزلط المخصوص للمتر المكعب بقيمة 200 جنيه.

بينما جاء سعر الزلط السن 2 مقاس 22 للمتر المكعب بقيمة 200 جنيه.