الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

نتيجة الصف الثاني الثانوي 2023.. درجات ام تقديرات

الثانوي
الثانوي

يؤدى طلاب الصف الثاني الثانوي امتحانات الفصل الدراسي الأول هذه الفترة في الكثير من محافظات مصر بعد أن تركت وزارة التربية والتعليم تحديد موعد امتحانات صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي لمديريات التربية والتعليم، فيما يبحث البعض عن إجابة سؤال هل نتيجة الصف الثاني الثانوي درجات ام تقديرات 2023؟.

هل نتيجة الصف الثاني الثانوي درجات ام تقديرات 2023؟

وحددت وزارة التربية والتعليم كيفية تقييم امتحانات الصف الثاني الثانوي وتعرض الدستور في التقرير التالي القصة الكاملة .

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن طريقة تقييم اختبارات 2 ثانوي عام للفصل الدراسي الأول والتي تتركز على 3 محاور  وهي  الاختبارات، و المواظبة والسلوك مع  المشروعات البحثية.

وتنقسم الاختبارات في الفصل الدراسي الأول  الى 3 اختبارات منها اختباران شهرين تم عقدهما في شهري نوفمبر وديسمبر،ـ واختبار نهاية الفصل الدراسي الاول الذي يجري انعقاده في أغلب المحافظات خلال هذا الاسبوع.

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وتنقسم الدرجات النهائية التي يحصل عليها طالب الصف الثاني الثانوي على 4 محاورة منها 80%  على اختبار نهائية الفصل الدراسي الأول،  و10% من إجمالى الدرجة للاختبارات الشهرية، وتم تخصيص 5% على المواظبة من إجمالى درجة كل مادة و5% للسلوك من درجة كل مادة، ومن ثم يصبح المجموع الكلى 100%، أما المشروعات البحثية مخصص لها 50 درجة لا تضاف للمجموع وتتم على مستوى المدرسة، ويتم تقييمها من قبل المدرسة فقط .

تقديرات الصف الثاني الثانوي 2023

يحصل طلاب الصف الثاني الثانوي في كافة مدارس الجمهورية في  نهاية الفصل الدراسي على تقديرات بدلًا من المجموع كما كان متبع من قبل،  ويكون  مجموع كل فصل دراسي  من 140 درجة، والمجموع النهائي من 280 درجة، ويحصل طالب الصف الثاني الثانوي على تقدير امتياز إذا حصل على   85 إلى 100 درجة، ويحصل على تقدير  جيد جدا إذا حصل على 65 إلى 85 درجة ، وتقدير جيد إذا حصل على 50 إلى 65 درجة، وأقل من ذلك يحصل على تقدير ضعيف ويكون مطلوب منه تحقيق تقدير أعلى في اختبارات الفصل الدراسي الثاني أو يقوم بإعادة امتحان المادة مرة ثانية في اختبارات الدور الثاني ليحصل على تقدير أعلى من ضعيف.

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