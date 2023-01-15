جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 محافظة الجيزة وتوزيع الدرجات

وضعت كل محافظة جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي يما يتناسب مع ظروفها طبقًا لقرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بترك مديريات التربية والتعليم في تحديد جداول الطلاب من الصف الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي وفقًا لوضعها.

ورغم بدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي في بعض المحافظات إلا أن طلاب محافظة الجيزة لم يبدأوا بعد، وزاد البحث عن موعد امتحاناتهم وهو ما تعرضه “الدستور” في التقرير التالي.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة

حددت مديرية التربية والتعليم في الجيزة، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول، وتبدأ امتحانات 3 إعدادي يوم 21 يناير 2023 الجاري، ويبدأ جدول امتحاناتهم يوم السبت الموافق 21 يناير 2023 بامتحان مادة اللغة العربية والخط، ويوم الأحد 22 يناير 2023: امتحان مادة اللغة الأجنبية والتربية الدينية.

ويؤدى طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة يوم الاثنين 23 يناير 2023 امتحان مادة العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ويوم الثلاثاء 24 يناير 2023 امتحان الجبر والإحصاء والتربية الفنية، ويوم الأربعاء 25 يناير 2023: امتحان مادة الهندسة، ويوم الخميس 26 يناير 2023: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية.

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توزيع درجات 3 إعدادي

حددت وزارة التربية والتعليم توزيع درجات 3 إعدادي لمواد الترمين الأول والثاني، ويكون توزيع الدرجات لجميع طلاب الصف الثالث الاعدادي في كل المحافظات متساوي ولم يطرق عليه أى تغيير على مدار السنوات الماضية، وهو نفس توزيع الدرجات للعام الدراسي الجاري 2022- 2023 ، ويأتي كالتالي :

درجات مادة اللغة العربية: 80 درجة، ودرجة النجاح من 40 درجة.

درجات مادة اللغة الإنجليزية: 60 درجة، ودرجة النجاح من 30.

درجات مادة الدراسات الاجتماعية: 40 درجة، ودرجة النجاح من 20.

درجات مادة الرياضيات: 60 درجة، ودرجة النجاح من 30.

درجات مادة العلوم: 40 درجة، ودرجة النجاح من 20.

وبالنسبة للمواد التي لا تضاف للمجموع وهي مادة التربية الدينية فتكون الدرجة النهائية 40، ودرجة النجاح 20 درجة ، ومادة التربية الفنية: الدرجة النهائية 20 ، ودرجة النجاح 10 درجات، و مادة الحاسب الآلي: الدرجة النهائية 20 ، ودرجة النجاح 10 درجات.

ويكون المجموع الكلي لطلاب 3 إعدادي في كل المحافظات 280 درجة، ودرجة النجاح من 140.