الإثنين 16 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2023

الصف الثالث الإعدادي
الصف الثالث الإعدادي

أيام قليلة تبقت على بداية امتحانات الصف الثالث الاعدادي لذا يكثر البحث عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم  الأول 2023 كي يستعد الطلاب لخوض امتحانات الترم الأول للعام الدراسي الجاري 2022-2023.

نوضح لكم في التقرير التالي جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2023 في محافظة القاهرة والنماذج الاسترشادية التي يمكن الاستعانة بها للتدريب على شكل الامتحان في النظام الجديد.

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الانتهاء من استعدادات اللجان لامتحانات نصف العام للمرحلة الإعدادية

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«التعليم»: إتاحة امتحانات الطلاب بالخارج حتى 8 مساءً

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محافظ سوهاج يتابع استعدادات امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية


4 أيام فقط تبقت على بداية امتحانات الصف الثالث الإعدادي للترم الأول بمحافظة القاهرة حيث تبدأ يوم الأربعاء 18 يناير 2023 ونعرض لكم الجدول كالتالي.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2023

الأربعاء 18 يناير 2022 

  • امتحان اللغة العربية والخط والإملاء
  • امتحان التربية الدينية

السبت 21 يناير 2022

  • امتحان الدراسات الاجتماعية
  • امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 22 يناير 2022

  • امتحان الجبر والإحصاء
  • امتحان التربية الفنية

الاثنين 23 يناير 2022

  • امتحان اللغة الأجنبية

الثلاثاء 24 يناير 2022

  • امتحان مادة الهندسة

الأربعاء 25 يناير 2022

  • امتحان العلوم

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة

في حين يتبقى 7 أيام على بداية امتحانات طلاب الشهادة الاعدادية في محافظة الجيزة والتي تبدأ من السبت 21 يناير ويكون الجدول كالتالي

السبت الموافق 21 يناير 2023 

  • امتحان مادة اللغة العربية

الأحد الموافق 22 يناير 2023

  • امتحان مادة اللغة الأجنبية
  • امتحان مادة التربية الدينية

الاثنين الموافق 23 يناير 2023

  • امتحان مادة العلوم
  • امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الثلاثاء الموافق 24 يناير 2023

  • امتحان مادة الجبر والإحصاء
  • امتحان مادة التربية الفنية

الأربعاء الموافق 25 يناير 2023

  • امتحان مادة الهندسة

الخميس الموافق 26 يناير 2023

  • امتحان مادة الدراسات الاجتماعية
  • امتحان مادة التربية الرياضية (خاص بالسعيدية)
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مدير تعليم الجيزة يتفقد لجان أعمال الامتحانات بإدارتى الهرم وأوسيم التعليمية

نماذج استرشادية لطلاب الصف الثالث الإعدادي

اتاحت وزارة التربية والتعليم نماذج استرشادية لطلاب الصف الثالث الإعدادي كي يتدرب الطلاب على شكل الأسئلة في النظام الجديد

يمكن الوصول لهذه النماذج من الرابط التالي (من هنا).
 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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