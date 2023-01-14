أيام قليلة تبقت على بداية امتحانات الصف الثالث الاعدادي لذا يكثر البحث عن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2023 كي يستعد الطلاب لخوض امتحانات الترم الأول للعام الدراسي الجاري 2022-2023.

نوضح لكم في التقرير التالي جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2023 في محافظة القاهرة والنماذج الاسترشادية التي يمكن الاستعانة بها للتدريب على شكل الامتحان في النظام الجديد.



4 أيام فقط تبقت على بداية امتحانات الصف الثالث الإعدادي للترم الأول بمحافظة القاهرة حيث تبدأ يوم الأربعاء 18 يناير 2023 ونعرض لكم الجدول كالتالي.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الأول 2023

الأربعاء 18 يناير 2022

امتحان اللغة العربية والخط والإملاء

امتحان التربية الدينية

السبت 21 يناير 2022

امتحان الدراسات الاجتماعية

امتحان الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الأحد 22 يناير 2022

امتحان الجبر والإحصاء

امتحان التربية الفنية

الاثنين 23 يناير 2022

امتحان اللغة الأجنبية

الثلاثاء 24 يناير 2022

امتحان مادة الهندسة

الأربعاء 25 يناير 2022

امتحان العلوم

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة

في حين يتبقى 7 أيام على بداية امتحانات طلاب الشهادة الاعدادية في محافظة الجيزة والتي تبدأ من السبت 21 يناير ويكون الجدول كالتالي

السبت الموافق 21 يناير 2023

امتحان مادة اللغة العربية

الأحد الموافق 22 يناير 2023

امتحان مادة اللغة الأجنبية

امتحان مادة التربية الدينية

الاثنين الموافق 23 يناير 2023

امتحان مادة العلوم

امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات

الثلاثاء الموافق 24 يناير 2023

امتحان مادة الجبر والإحصاء

امتحان مادة التربية الفنية

الأربعاء الموافق 25 يناير 2023

امتحان مادة الهندسة

الخميس الموافق 26 يناير 2023

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية

امتحان مادة التربية الرياضية (خاص بالسعيدية)

نماذج استرشادية لطلاب الصف الثالث الإعدادي

اتاحت وزارة التربية والتعليم نماذج استرشادية لطلاب الصف الثالث الإعدادي كي يتدرب الطلاب على شكل الأسئلة في النظام الجديد

يمكن الوصول لهذه النماذج من الرابط التالي (من هنا).

