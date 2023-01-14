«التعليم»: إتاحة امتحانات الطلاب بالخارج حتى 8 مساءً

قرر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مد الفترة الزمنية المخصصة لدخول الطلاب المصريين في الخارج، لأداء امتحانات نصف العام على المنصة لأداء الامتحانات الإلكترونية، حتى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت كل دولة، وذلك طوال أيام الامتحانات، حرصًا على مصلحة الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات في الخارج من خلال المنصة الإلكترونية.

وأشار قرار وزير التعليم، إلى أنه سوف يتم الإعلان لاحقًا عن أي إجراءات يتم اتخاذها لصالح الطلاب فيما يخص امتحانات أبنائنا في الخارج وفقًا للتقارير التي سترد إلى الوزارة، وذلك من خلال المنصة الرسمية لأبنائنا في الخارج.

وانطلقت، اليوم السبت، امتحانات الطلاب المصريين بالخارج، ويتابع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، عقد الامتحانات من خلال الإدارة العامة للامتحانات، حيث أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم عقد امتحانات تجريبية للطلاب المغتربين؛ للتأكد من صحة إجراءات دخول الطالب على منصة الامتحانات.

واستغاث أولياء أمور طلاب المصريين في الخارج من وقوع منصة الامتحانات في عدد من الدول، على رأسها "السعودية- الولايات المتحدة الأمريكية- أوروبا والصين"، فمع بدء دخول تلاميذ المرحلة الابتدائية في تمام التاسعة صباحًا بتوقيت كل دولة من دول العالم، اليوم، حيث انتشرت استغاثات الأهالي بأن "السيستم واقع"، ولا توجد إمكانية لدخول الامتحان.

وناشد أولياء أمور أبنائنا في الخارج، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور رضا حجازي، بسرعة التدخل لحل مشكلة المنصة.