الفريق أسامة عسكر يشهد مناقشة البحث الرئيسى لأكاديمية ناصر العسكرية

شهد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اليوم الإثنين، مناقشة البحث الرئيسي لأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا بعنوان "استراتيجية مقترحة لمواجهة تداعيات الحروب السيبرانية على الأمن القومي"، الذي نفذته كلية الدفاع الوطني في إطار خطة الأنشطة البحثية للقوات المسلحة.

وألقى اللواء أشرف فارس، مدير أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، كلمة قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة التي تقدم كافة أوجه الدعم للارتقاء بالمستوى العلمى بالأكاديمية، مشيرًا إلى أن فعاليات هذا البحث تأتي في ظل الحروب السيبرانية وتطوراتها، مؤكدا الدور الرئيسى للقوات المسلحة في تطوير قدراتها بما يمكن من حماية ركائز الأمن القومي.

وعرض فيلم تسجيلي من إنتاج إدارة الشئون المعنوية تناول تعاون الأكاديمية مع مختلف الجهات العلمية والبحثية والدولية، لدراسة القضايا الدولية المعاصرة وأثرها على الأمن والسلم الدوليين.

شارك في إعداد البحث نخبة من الخبراء الاستراتيجيين والباحثين بكلية الدفاع الوطنى. وانتهى إلى تقديم عدد من التوصيات والآليات المقترحة لتطور الفكر الاستراتيجي، بما يضاهي التطور في الحروب السيبرانية بكافة أشكالها وأنواعها.

ونقل رئيس أركان حرب القوات المسلحة، في نهاية البحث، تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للحضور، مشيداً بأهمية البحث وما تناوله من دراسات تسهم فى مجابهة الحروب السيبرانية وتطوراتها وفقاً للأسس العلمية المدروسة.

حضر مناقشة البحث وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من رؤساء الجامعات وقادة القوات المسلحة وأعضاء هيئة التدريس والدارسين بأكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا، والشخصيات العامة.