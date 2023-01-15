سمير فرج: أسعار معارض «أهلًا رمضان» تجبر التجار على التخفيض

كشف الدكتور أحمد سمير فرج، رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، عن جهود الدولة في الإفراج عن السلع من الموانئ وتوفيرها في الأسواق بأسعار مخفضة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن الفترة الماضية شهدت زيادة في الأسعار غير منطقية وغير طبيعية.

وأضاف أن بعض الجهات غير المعروفة تروج أن هناك سلعًا غير موجودة في السوق وهذا كلام غير صحيح، مؤكدا أهمية الدور الذي تقدمه معارض أهلًا رمضان لمدة 3 شهور وليس 15 يومًا فقط.

وأوضح الدكتور أحمد سمير فرج، أن إتاحة العرض للسلع بهذه التخفيضات في هذه المعارض ستجعل التجار الذين يرفعون الأسعار مجبرين على تخفيض أسعار البضائع أو تركها حتى تفسد، مؤكدًا أن المستهلك سيكون هو الكنترول وجهة التحكم التي تحافظ على الأسعار في المقام الأول.

وتابع: "بعض التجار يبادرون أول ما بيعرفوا إن فيه سعر حاجة عالمية بتزيد، يزودوا سعر بضائعهم ولما تيجي الأسعار تنقص مش بيخفضوا".