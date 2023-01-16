مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 16 يناير 2023 فى محافظات مصر

ننشر مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 16 يناير 2023 في محافظات مصر والتي تحظى بنسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي من قبل الملايين من المواطنين الراغبين في ضبط توقيت الصلوات الخمس وأدائها في مواعيدها المحددة لها وفقا لكل محافظة من محافظات الجمهورية.

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 16 يناير 2023 في محافظات مصر

تعتمد وزارة الأوقاف المصرية لرفع الأذان والإقامة بيانات الهيئة العامة للمساحة المصرية والتي تصدر بشكل يومي ويتم إعدادها من خلال أجهزة حديثة ومجموعة مميزة من العلماء المختصين في المجال.

وإليكم مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 16 يناير 2023 في محافظات مصر :-

توقيت الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر الساعة 5:21 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:04 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 2:57 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 5:17 مساءا.

صلاة العشاء الساعة 6:39 مساءا.



توقيت الصلاة في محافظة الفيوم

صلاة الفجر الساعة 5:21 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:09 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:01 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 5:20 مساءا.

صلاة العشاء الساعة 6:41 مساءا.

توقيت الصلاة في محافظة بني سويف

صلاة الفجر الساعة 5:20 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:05 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:00 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 5:20 مساءا.

صلاة العشاء الساعة 6:41 مساءا.

توقيت الصلاة في محافظة السويس

صلاة الفجر الساعة 5:15 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 11:59 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 2:52 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 5:12 مساءا.

صلاة العشاء الساعة 6:34 مساءا.



توقيت الصلاة في محافظة قنا

صلاة الفجر الساعة 5:10 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 11:58 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 2:59 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 5:19 مساءا.

صلاة العشاء الساعة 6:38 مساءا.

توقيت الصلاة في محافظة المنوفية

صلاة الفجر الساعة 5:22 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:05 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 2:57 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 5:17 مساءا.

صلاة العشاء الساعة 6:39 مساءا.

توقيت الصلاة في محافظة مرسى مطروح

صلاة الفجر الساعة 5:38 فجرا.

صلاة الظهر الساعة 12:20 ظهرا.

صلاة العصر الساعة 3:11 عصرا.

صلاة المغرب الساعة 5:30 مساءا.

صلاة العشاء الساعة 6:53 مساءا.

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