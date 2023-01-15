الأحد 15 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 15 يناير 2023 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

مع بداية أيام العمل الأسبوعية شغل بال آلاف من المواطنين معرفة مواعيد الصلاة اليوم الأحد 15 يناير 2023 في محافظات مصر عبر جوجل، لقضاء جميع فروض الصلاة الخمسة، والصلاة فرض فهي ركن من أركان الإسلام.

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 15 يناير 2023 في محافظات مصر

وننشر لك عزيزي قارئ "الدستور" مواقيت الصلاة اليوم الأحد الموافق 15 يناير 2023، الموافق الثاني والعشرون من شهر جمادى الآخرة  بعام 1444 هجريًا، في العاصمة محافظة القاهرة، وعدد كثير من محافظات مصر، ومنها: (محافظة الإسكندرية ومحافظة الإسماعيلية، ومدينة مرسى مطروح، ومحافظة أسوان).

وفيما يلي كافة مواقيت الصلاة خلال اليوم الأحد في القاهرة وعدة محافظات مصر:

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 15 يناير 2023 في القاهرة
صلاة الفجر 5:21 صباحا 
أذان الظهر 12:04 صباحا
أذان العصر 2:57 مساءً
أذان المغرب 5:16  مساءً
أذان العشاء 6:38  مساءً

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مواقيت الصلاة اليوم الأحد 15 يناير 2023 في الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:27 صباحا
موعد أذان الظهر 12:09 صباحا
موعد أذان العصر 3:00 مساءً
موعد أذان المغرب 5:19 مساءً
موعد أذان العشاء 6:42 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 15 يناير 2023 في الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:17 صباحا
موعد أذان الظهر 12:00 صباحا
موعد  أذان العصر 2:52 مساء
موعد أذان المغرب 5:11 مساء
موعد أذن العشاء 6:33 مساء

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 15 يناير 2023 في أسوان
وقت صلاة الفجر 5:43 صباحا
موعد أذان الظهر 12:33 صباحا
موعد أذان العصر 3:37 مساء
موعد أذان المغرب 5:57 مساء
موعد أذان العشاء 7:15 مساء

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مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الأحد 15 يناير 2023 
وقت صلاة الفجر 5:19 صباحا
موعد أذان الظهر 12:06 صباحا
موعد أذان العصر 3:03 مساء
موعد أذان المغرب 5:23 مساء
موعد أذان العشاء 6:43 مساء

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مواقيت الصلاة في شرم الشيخ اليوم الأحد 15 يناير 2023 
وقت صلاة الفجر  5:06 صباحا
موعد أذان الظهر 11:52 صباحا
موعد أذان العصر 2:49  مساء
موعد أذان المغرب 5:09 مساء
موعد أذان العشاء 6:29 مساء

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