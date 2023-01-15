مواعيد الصلاة اليوم الأحد 15 يناير 2023 فى محافظات مصر

مع بداية أيام العمل الأسبوعية شغل بال آلاف من المواطنين معرفة مواعيد الصلاة اليوم الأحد 15 يناير 2023 في محافظات مصر عبر جوجل، لقضاء جميع فروض الصلاة الخمسة، والصلاة فرض فهي ركن من أركان الإسلام.

مواعيد الصلاة اليوم الأحد 15 يناير 2023 في محافظات مصر

وننشر لك عزيزي قارئ "الدستور" مواقيت الصلاة اليوم الأحد الموافق 15 يناير 2023، الموافق الثاني والعشرون من شهر جمادى الآخرة بعام 1444 هجريًا، في العاصمة محافظة القاهرة، وعدد كثير من محافظات مصر، ومنها: (محافظة الإسكندرية ومحافظة الإسماعيلية، ومدينة مرسى مطروح، ومحافظة أسوان).

وفيما يلي كافة مواقيت الصلاة خلال اليوم الأحد في القاهرة وعدة محافظات مصر:

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 15 يناير 2023 في القاهرة

صلاة الفجر 5:21 صباحا

أذان الظهر 12:04 صباحا

أذان العصر 2:57 مساءً

أذان المغرب 5:16 مساءً

أذان العشاء 6:38 مساءً

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مواقيت الصلاة اليوم الأحد 15 يناير 2023 في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:27 صباحا

موعد أذان الظهر 12:09 صباحا

موعد أذان العصر 3:00 مساءً

موعد أذان المغرب 5:19 مساءً

موعد أذان العشاء 6:42 مساءً

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 15 يناير 2023 في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:17 صباحا

موعد أذان الظهر 12:00 صباحا

موعد أذان العصر 2:52 مساء

موعد أذان المغرب 5:11 مساء

موعد أذن العشاء 6:33 مساء

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 15 يناير 2023 في أسوان

وقت صلاة الفجر 5:43 صباحا

موعد أذان الظهر 12:33 صباحا

موعد أذان العصر 3:37 مساء

موعد أذان المغرب 5:57 مساء

موعد أذان العشاء 7:15 مساء

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مواقيت الصلاة في أسيوط اليوم الأحد 15 يناير 2023

وقت صلاة الفجر 5:19 صباحا

موعد أذان الظهر 12:06 صباحا

موعد أذان العصر 3:03 مساء

موعد أذان المغرب 5:23 مساء

موعد أذان العشاء 6:43 مساء

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ اليوم الأحد 15 يناير 2023

وقت صلاة الفجر 5:06 صباحا

موعد أذان الظهر 11:52 صباحا

موعد أذان العصر 2:49 مساء

موعد أذان المغرب 5:09 مساء

موعد أذان العشاء 6:29 مساء