«الصحة» تكشف تفاصيل فحوصات الكشف الطبى للمقبلين على الزواج

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن تفاصيل الكشف الطبي اللازم للمقبلين على الزواج، لافتا إلى أنّه قبل أن يقدم الإنسان على الزواج يجب أن يخضع وشريكة حياته المستقبلية للفحوص الطبية للاطمئنان على صحة الأطفال المستقبليين.



وأضاف المتحدث باسم الصحة، خلال حلقة اليوم ببرنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا” على قناة cbc مع الإعلامية مني عبد الغني وإيمان عز الدين، أن هذه الكشوفات تشمل فحصا جينيا وفحصا للدم من أجل حماية الأطفال من الأمراض الوراثية، إذ أن التوافق في الـRH مطلوب لأن عدم حدوثه بين دم الأم والطفل يسبب مشكلات وخيمة.

وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسي صدّق على مبادرة الكشف عن الأورام التي من المتوقع إطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة.



وحول المبادرات الرئاسية، أكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق مبادرة للكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة لدى طلاب المدارس حتى المرحلة الثانوية، وللمرأة فإن هناك مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي، بالإضافة إلى مبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.