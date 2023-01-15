الأحد 15 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق يعلن خلوه من أى إصابات بمتحور كورونا الجديد المنتشر بالصين وأمريكا

كورونا
كورونا

أعلنت وزارة الصحة العراقية، عدم تسجيل العراق إصابات بمتحور كورونا الجديد XBB.1.5، المنتشر في الصين والولايات المتحدة حالياً، فيما أكدت فرض فحص PCR على القادمين من البلد الآسيوي.

 

وقال مدير دائرة الصحة العامة العراقى رياض الحلفى - لوكالة الأنباء العراقية (واع) - إن الوزارة فرضت على القادمين من الصين تقديم فحص PCR لا يزيد تاريخه عن 72 ساعة، وأن تكون نتيجة الفحص سالبة"، مشيرا إلى، أن "هذا الإجراء يأتي أسوة بما طبقته بقية الدول".


وأضاف أن "العراق خال من أية إصابة بمتحور كورونا المنتشر حالياً في الصين والولايات المتحدة وهو بطبيعة الحال متحور فرعي من أوميكرون وأعراضه خفيفة، وعدد الإصابات الحالية في البلاد بحدود السيطرة وبالمقابل نراقب الوضع وفي حال حدوث أي طارئ أو تطورات على صلة بجائحة كورونا فهناك إجراءات من الممكن القيام بها، ولكن لا توجد أي علامات تدفع الوزارة حاليا لاتخاذ إجراءات".


وأوضح أن "الوضع الصحي في العراق ليس كما كان خلال بداية الجائحة، والإجراءات طبيعية ولا تشبه ما طبق حينها، والفيروس الموجود في العراق هو نفسه وليس تحوراً أو فيروساً جديدا لكي يدفع وزارة الصحة لاتخاذ إجراءات صارمة".


ويقول خبراء في منظمة الصحة العالمية إن موجة من متحور كورونا الجديد XBB.1.5 تنتشر حالياً في الصين والولايات المتحدة ويتوقع أن ينتشر على نطاق واسع في أوروبا أيضاً في الأسابيع المقبلة.

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