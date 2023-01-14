حبس بائعين بتهمة حيازة 2.5 مليون قطعة ألعاب نارية بالجمالية

قررت نيابة الجمالية، حبس بائعين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة الألعاب النارية والاتجار بها بالمخالفة للقانون.

ففي الواقعة الأولى كانت مديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط أحد الأشخاص حال تواجده بشارع الموسكي بدائرة القسم، وبحوزته 23 كرتونة بداخلهم ألعاب نارية بإجمالي 900 ألف قطعة ألعاب نارية "صاروخ" مختلفة الأشكال والأحجام.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي الواقعة الثانية ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على بائع بحوزته 1.6 مليون قطعة ألعاب نارية قبل ترويجها على عملائه في منطقة الجمالية.

تلقى اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا يفيد بتمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط بائع مقيم بمحافظة القاهرة، حال تواجده داخل مخزن بدائرة قسم شرطة الجمالية.

وعثر بحوزته على 38 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى 1,600,000 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأحجام وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.