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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

درجات الحرارة اليوم الأحد 15-1-2023 فى محافظات مصر

درجات الحرارة
درجات الحرارة

مع بداية الساعات الأولى وأيام العمل الأسبوعية شغل بال العديد من المواطنين، قبل الخروج من منزلهم، معرفة درجات الحرارة اليوم الأحد 15-1-2023 في محافظات مصر وطقس اليوم، حيث تتوقع الأرصاد الجوية، أجواءً باردة وغائمة على جميع الأنحاء وسيزداد الإحساس ببرودة الطقس، وذلك بسبب نشاط الرياح، طبق مؤشرات درجات الحرارة اليوم الأحد على كافة المدن.

درجات الحرارة اليوم الأحد 15-1-2023 في محافظات مصر

 وتستعرض “الدستور”، في هذا التقرير، الطقس اليوم وكافة درجات الحرارة اليوم الأحد 15-1-2023 في محافظات مصر.

حالة الطقس اليوم   

كما ستقل حدة الأمطار على جميع الأنحاء ولكن ستبقى الفرصة قائمة على جميع السواحل وستزداد فرص الأمطار على كافة السواحل الشرقية.

 

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وأضافت الأرصاد الجوية، أن الطقس يكون باردًا خلال الصباح الباكر، ومعتدلًا نهارا على محافظات القاهرة الكبرى ومناطق الوجه البحري والمناطق في السواحل الشمالية وأجزاء شمال الصعيد، ومائلًا للدفء على محافظات جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون الطقس باردًا ليلا على كافة الأنحاء.

كما حذرت الأرصاد الجوية من شبورة مائية بالصباح الباكر على عدد من الطرق المؤدية من القاهرة والى القاهرة الكبرى ومناطق الوجه البحري والسواحل الشمالية وكافة مدن القناة ووسط سيناء.

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درجات الحرارة اليوم الأحد 

ونعرض فى التقرير كافة تفاصيل درجات الحرارة اليوم على المدن، وتصل فى محافظة القاهرة 19 للعظمى و11 للصغرى، ومدينة العاصمة الإدارية 19 للعظمى و 11 للصغرى، ومدينة أكتوبر 19 للعظمى و11 للصغرى.

كما تصل درجات الحرارة اليوم الأحد فى الإسكندرية 19 للعظمى و13 للصغرى، ومدينة العلمين الجديدة 18 للعظمى و12 للصغرى، ومحافظة مرسى مطروح 18 للعظمى و11 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم فى دمنهور 19 للعظمى و10 للصغرى، وكفر الشيخ 19 للعظمى و11 للصغرى، والمنصورة 19 للعظمى و10 للصغرى، والزقازيق 20 للعظمى و 12 للصغرى.

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كما تسجل درجة الحرارة اليوم فى شبين الكوم 19 للعظمى و 11 للصغرى، و طنطا 19 للعظمى و 11 للصغرى، و بورسعيد 20 للعظمى و 11 للصغرى، والسويس 19 للعظمى و 10 للصغرى.

وتبلغ درجة الحرارة اليوم الأحد فى العريش 19 للعظمى و 10 للصغرى، ورفح 19 للعظمى و 11 للصغرى، وكاترين 13 للعظمى و 1 للصغرى، والطور 21 للعظمى و 9 للصغرى، وطابا 18 للعظمى و 11 للصغرى، وشرم الشيخ 22 للعظمى و 13 للصغرى.

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وائل لطفي

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