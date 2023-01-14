منخفض جوي وأمطار رعدية بهذه الأماكن.. «الأرصاد» تعلن حالة الطقس غدا

أوضحت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الإستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، قائلة:"إننا نشهد تقلبات جوية، منذ ثلاثة أيام.

وأضافت إيمان شاكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن العديد من المحافظات تعرضت للأمطار والتي كانت ما بين متوسطة وغزيرة، وكانت رعدية ومصحوبة بحبات البرد، وهي الكرات الثلجية القوية.

وأوضحت أن أكثر المحافظات التي تعرضت للأمطار خلال الفترة السابقة، كانت محافظة مطروح، إسكندرية، كفر الشيخ، الفيوم، البحيرة، لافتة إلى أن باقي المحافظات تأثرت بالأمطار أيضًا، لكنها كانت ما بين أمطار خفيفة ومتوسطة، ولم يكن بها أي مشاكل.

وأشارت إلى أن القاهرة الكبرى شهدت أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، لافتة إلى أن بقية اليوم شهد سطوع الشمس.

وبينت أن يوم الأحد يعتبر مقسوم إلى قسمين؛ في بدياة اليوم، نشهد أمطار خفيفة ومتوسطة، لايوجد منها مشاكل، على اسكندرية وعلى محافظات شمال الوجه البحري، مثل كفر الشيخ والبحيرة، لكن في آخر اليوم يشهد منخفض جوي متعمق بطبقات الجو العليا، وسيبدأ في التأثير على جمهورية مصر العربية حيث سيؤثر بأمطار متوسطة وغزيرة ورعدية على مناطق من السلوم وتتجه إلى محافظة مطروح.