السبت 14 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

لا يفوتك هذا المساء| محمد الباز يعلن تبرعه بـ راتب شهر من أجره بقناة «النهار» لصندوق تحيا مصر.. وحقيقة تحريك سعر رغيف الخبز والسولار

صورة
صورة

تناولت الساعات القليلة الماضية، مجموعة من الأخبار التي تنوعت ما بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها من الأحداث التي رصدها “الدستور” لكم في نشرة أخبار «لا يفوتك هذا المساء».

بحضور نجوم الفن.. الحزن يخيم على ريم البارودى فى عزاء والدها (صور)

استقبلت مساء اليوم السبت الفنانة ريم البارودي عزاء والدها والمقام بمسجد الصديق بمساكن شيراتون بمنطقة مصر الجديدة، والذي رحل عن عالمنا يوم الخميس الماضي.

https://www.dostor.org/4283054

«متحدث الوزراء» يكشف حقيقة تحريك سعر رغيف الخبز والسولار

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحياة الطبيعية عادت بشكل كامل إلى محافظة شمال سيناء بالكامل، حيث بأيدي الجيش والشرطة تم تطهير المحافظة من العناصر الإرهابية.

https://www.dostor.org/4283053

رياح وشبورة.. تعرف على أماكن سقوط الأمطار خلال الـ 48 ساعة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أماكن ومناطق سقوط الأمطار الرعدية يومي غدًا والاثنين 15 و16 يناير الجاري، التي تتراوح شدتها بين 30 و40% من منطقة لأخرى.

 ويرصد "الدستور" في سياق السطور التالية موعد وأماكن سقوط الأمطار على محافظات القاهرة الكبرى

https://www.dostor.org/4282884

«التعليم» تعلن رابط المنصة الجديدة لإجراء امتحانات الطلاب المصريين فى الخارج

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط المنصة الإلكترونية الجديد، لامتحانات أبناء الخارج من خلال الرابط التالي https://exam.abroad.moe.gov.eg

https://www.dostor.org/4283044

بعد انتقال مروان عطية للأهلى.. مرتضى منصور يتوجه للمحكمة الرياضية ويعلن رحيل أوبام

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه سيتوجه للمحكمة الرياضية عقب انتقال مروان عطية إلى الأهلي.

وكان الأهلي قد أعلن عن تعاقده مع مروان عطية قادمًا من الاتحاد السكندري لمدة 4 مواسم ونصف الموسم.

https://www.dostor.org/4283040

محمد الباز يعلن تبرعه بـ راتب شهر من أجره بقناة «النهار» لصالح صندوق تحيا مصر

أعلن الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن تبرعه بـ راتب شهر من أجره بقناة "النهار" لصالح صندوق "تحيا مصر"، داعيا كل من يستطيع التبرع للصندوق بضرورة الإقدام على الخطوة، لأن أموال الصندوق من المصريين للمصريين.

https://www.dostor.org/4283084

الرئيس الفرنسي: إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري عمل بشع ووحشي

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، أن إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري، عمل بشع ووحشي.

وأضاف الرئيس الفرنسي في تغريدة  له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه يتضامن مع بريطانيا التي نددت بالإعدام الذي تحدى مناشدات من لندن وواشنطن للإفراج عن أكبري بعد أن حكم عليه بالإعدام بتهمة التجسس لصالح بريطانيا.

https://www.dostor.org/4283042

يفوتك المساء القليلة الماضية الساعات الأخبار

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

الأكثر قراءة

لندن تعلن تزويد كييف بدبابات ثقيلة وأوكرانيا تؤكد استمرار سيطرتها على سوليدار

«الإسكوا» تنظم مؤتمرا لتمكين ذوي الإعاقة في العيش المستقل.. 14 فبراير

بسبب التراخيص.. لجنة تحكيم «شارك تانك» فى حيرة بسبب مشروع «ماورد» للمنتجات الطبيعية

رفض «شارك تانك» لمشروع تلقيح النخيل ووزارة الاتصالات تقدم لهم منحة احتضان

«النهار»: وقف مذيعة برنامج «الجمهورية الجديدة» وإحالة العاملين به للتحقيق

حبس صيدلي بتهمة الشروع في قتل سيدة بالعجوزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ولماذا نكتب إذن؟

ماجد حبته

مخزن حبوب العالم

حسين دعسة

صراع طويل الأمد مع روسيا.. أوكرانيا.. النهايات الصعبة!

علي سعدة

قليل من التفاؤل

د. منى حلمى

المبادرة بترسيخ صورة الأمومة الحرة

د. محمد محمد زيادة

CSS.. قبلَ أنْ تتحوَّلَ الحُلولُ الصديقةُ للبيئةِ إلى كوارث

صفاء النجار

المدافعون عن خراب العقل والروح

ماجد حبته

حفيدات عقبة.. بنات الشيطان

صور

عزاء والد ريم البارودى بمسجد الصديق بمساكن شيراتون

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس