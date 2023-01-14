لا يفوتك هذا المساء| محمد الباز يعلن تبرعه بـ راتب شهر من أجره بقناة «النهار» لصندوق تحيا مصر.. وحقيقة تحريك سعر رغيف الخبز والسولار

تناولت الساعات القليلة الماضية، مجموعة من الأخبار التي تنوعت ما بين الاجتماعية والفنية والسياسية والاقتصادية والرياضية، وغيرها من الأحداث التي رصدها “الدستور” لكم في نشرة أخبار «لا يفوتك هذا المساء».

بحضور نجوم الفن.. الحزن يخيم على ريم البارودى فى عزاء والدها (صور)

استقبلت مساء اليوم السبت الفنانة ريم البارودي عزاء والدها والمقام بمسجد الصديق بمساكن شيراتون بمنطقة مصر الجديدة، والذي رحل عن عالمنا يوم الخميس الماضي.

https://www.dostor.org/4283054

«متحدث الوزراء» يكشف حقيقة تحريك سعر رغيف الخبز والسولار

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحياة الطبيعية عادت بشكل كامل إلى محافظة شمال سيناء بالكامل، حيث بأيدي الجيش والشرطة تم تطهير المحافظة من العناصر الإرهابية.

https://www.dostor.org/4283053

رياح وشبورة.. تعرف على أماكن سقوط الأمطار خلال الـ 48 ساعة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أماكن ومناطق سقوط الأمطار الرعدية يومي غدًا والاثنين 15 و16 يناير الجاري، التي تتراوح شدتها بين 30 و40% من منطقة لأخرى.

ويرصد "الدستور" في سياق السطور التالية موعد وأماكن سقوط الأمطار على محافظات القاهرة الكبرى

https://www.dostor.org/4282884

«التعليم» تعلن رابط المنصة الجديدة لإجراء امتحانات الطلاب المصريين فى الخارج

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط المنصة الإلكترونية الجديد، لامتحانات أبناء الخارج من خلال الرابط التالي https://exam.abroad.moe.gov.eg

https://www.dostor.org/4283044

بعد انتقال مروان عطية للأهلى.. مرتضى منصور يتوجه للمحكمة الرياضية ويعلن رحيل أوبام

أكد مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه سيتوجه للمحكمة الرياضية عقب انتقال مروان عطية إلى الأهلي.

وكان الأهلي قد أعلن عن تعاقده مع مروان عطية قادمًا من الاتحاد السكندري لمدة 4 مواسم ونصف الموسم.

https://www.dostor.org/4283040

محمد الباز يعلن تبرعه بـ راتب شهر من أجره بقناة «النهار» لصالح صندوق تحيا مصر

أعلن الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن تبرعه بـ راتب شهر من أجره بقناة "النهار" لصالح صندوق "تحيا مصر"، داعيا كل من يستطيع التبرع للصندوق بضرورة الإقدام على الخطوة، لأن أموال الصندوق من المصريين للمصريين.

https://www.dostor.org/4283084

الرئيس الفرنسي: إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري عمل بشع ووحشي

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، أن إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري، عمل بشع ووحشي.

وأضاف الرئيس الفرنسي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنه يتضامن مع بريطانيا التي نددت بالإعدام الذي تحدى مناشدات من لندن وواشنطن للإفراج عن أكبري بعد أن حكم عليه بالإعدام بتهمة التجسس لصالح بريطانيا.

https://www.dostor.org/4283042