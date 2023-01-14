محمد الباز يعلن تبرعه بـ راتب شهر من أجره بقناة «النهار» لصالح صندوق تحيا مصر

أعلن الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن تبرعه براتب شهر من أجره بقناة "النهار" لصالح صندوق "تحيا مصر"، داعيًا كل من يستطيع التبرع للصندوق بضرورة الإقدام على الخطوة، لأن أموال الصندوق من المصريين للمصريين.

وقال خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد أيام قليلة من توليه السلطة أطلق صندوق "تحيا مصر"، وتبرع بنفسه من ماله الخاصة إلى الصندوق، وأيضًا السيدة انتصار السيسي زوجته.

وتابع: "كانت دواعي إنشاء الصندوق أن الرئيس وجد أن هناك تحديات كثيرة أمام البلد، وفي أمور محتاجة تكاتف المصريين عشان يتم إنجازها، ولهذا السبب أطلق هذا الصندوق".

ولفت الباز، إلى أنه في 2021 تقدمت الحكومة بمشروع قانون بهدف إعفاء أعمال الصندوق من الضرائب، لأن الأموال تأتي من المصريين لخدمة المصريين.

ماذا قدم صندوق تحيا مصر؟

وأضاف أن صندوق تحيا مصر منذ إطلاقه وحتى اليوم ساهم بـ22 مليار جنيه، منها 7 مليارات جنيه في مجال التطوير العمراني والإسكان البديل و11 ونصف مليار في الإجراءات الطبية المصاحبة لكورونا والأجهزة الطبية في المستشفيات ومليار و300 مليون في مبادرات اجتماعية مختلفة تستهدف المواطنين الأكثر احتياجًا و400 مليون في مساحة التمكين الاقتصادي و530 مليون جنيه على التعليم و200 مليون في برامج رعاية الموهوبين ومليار جنيه للتدخل في حالات الطوارئ.

وتابع: "صندوق تحيا مصر ضخ 22 مليار جنيه في هذه المجالات اللى لما تتأملها تعرف أن المصريين لازم يتكاتفوا ويمولوا المبادرات دي".