السبت 14 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محمد الباز يعلن تبرعه بـ راتب شهر من أجره بقناة «النهار» لصالح صندوق تحيا مصر

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

أعلن الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن تبرعه براتب شهر من أجره بقناة "النهار" لصالح صندوق "تحيا مصر"، داعيًا كل من يستطيع التبرع للصندوق بضرورة الإقدام على الخطوة، لأن أموال الصندوق من المصريين للمصريين.

وقال خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد أيام قليلة من توليه السلطة أطلق صندوق "تحيا مصر"، وتبرع بنفسه من ماله الخاصة إلى الصندوق، وأيضًا السيدة انتصار السيسي زوجته.

وتابع: "كانت دواعي إنشاء الصندوق أن الرئيس وجد أن هناك تحديات كثيرة أمام البلد، وفي أمور محتاجة تكاتف المصريين عشان يتم إنجازها، ولهذا السبب أطلق هذا الصندوق".

ولفت الباز، إلى أنه في 2021 تقدمت الحكومة بمشروع قانون بهدف إعفاء أعمال الصندوق من الضرائب، لأن الأموال تأتي من المصريين لخدمة المصريين.

ماذا قدم صندوق تحيا مصر؟ 

وأضاف أن صندوق تحيا مصر منذ إطلاقه وحتى اليوم ساهم بـ22 مليار جنيه، منها 7 مليارات جنيه في مجال التطوير العمراني والإسكان البديل و11 ونصف مليار في الإجراءات الطبية المصاحبة لكورونا والأجهزة الطبية في المستشفيات ومليار و300 مليون في مبادرات اجتماعية مختلفة تستهدف المواطنين الأكثر احتياجًا و400 مليون في مساحة التمكين الاقتصادي و530 مليون جنيه على التعليم و200 مليون في برامج رعاية الموهوبين ومليار جنيه للتدخل في حالات الطوارئ. 

وتابع: "صندوق تحيا مصر ضخ 22 مليار جنيه في هذه المجالات اللى لما تتأملها تعرف أن المصريين لازم يتكاتفوا ويمولوا المبادرات دي".

محمد الباز راتب شهر تحيا مصر صندوق تحيا مصر قناة النهار

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفاسدون يمتنعون

الأكثر قراءة

توابع «سعر الصرف المرن».. نهاية السوق السوداء ومزيد من الاستثمارات الأجنبية بعد «استيعاب الصدمة»

اللواء أشرف عطية يتحدث لـ«الدستور» عن مشروعات المبادرة الرئاسية: 21 مليار جنيه لتنفيذ ٢٣٢١ مشروعًا ضمن «حياة كريمة» فى أسوان

محافظ الإسكندرية: انتظام الامتحانات بجميع المراحل التعليمية.. غدًا

المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة حيازة هيروين فى الجيزة

تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

بعد انتقال مروان عطية للأهلى.. مرتضى منصور يتوجه للمحكمة الرياضية ويعلن رحيل أوباما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ولماذا نكتب إذن؟

ماجد حبته

مخزن حبوب العالم

حسين دعسة

صراع طويل الأمد مع روسيا.. أوكرانيا.. النهايات الصعبة!

علي سعدة

قليل من التفاؤل

د. منى حلمى

المبادرة بترسيخ صورة الأمومة الحرة

د. محمد محمد زيادة

CSS.. قبلَ أنْ تتحوَّلَ الحُلولُ الصديقةُ للبيئةِ إلى كوارث

صفاء النجار

المدافعون عن خراب العقل والروح

ماجد حبته

حفيدات عقبة.. بنات الشيطان

صور

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

مباراة تعادل الأهلى والمصرى فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

الآلاف يتظاهرون فى تل أبيب والقدس وحيفا ضد حكومة نتنياهو

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس