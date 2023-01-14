الأحد 15 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

رياح وشبورة.. تعرف على أماكن سقوط الأمطار خلال الـ 48 ساعة المقبلة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أماكن ومناطق سقوط الأمطار الرعدية يومي غدًا والاثنين 15 و16 يناير الجاري، التي تتراوح شدتها بين 30 و40% من منطقة لأخرى.

 ويرصد "الدستور" في سياق السطور التالية موعد وأماكن سقوط الأمطار على محافظات القاهرة الكبرى

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد ستشهد غدًا الأحد أمطار متوسطة مساء قد تكون رعدية أحياناً بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من غرب البلاد على فترات متقطعة.

وعن حالة الطقس الإثنين الموافق 16 يناير الجاري، من المتوقع سقوط أمطار على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، فضلًا عن هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث تتراوح بين 30 لـ 40% على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء وخليج السويس.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية هبوب رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية الأحد، أما الاثنين ستصل لمحافظات القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وشمال محافظات البحر الأحمر.

لكن بداية من الثلاثاء المقبل 17 يناير حتى الخميس 19 الموافق 19 يناير من الشهر الجاري لعام 2023، سوف  تختفي الأمطار وتعود الشبورة الصباحية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.

درجات الحرارة غدًا الأحد

وكشفت الأرصاد عن درجات الحرارة غدا الأحد الموافق 15 يناير الجاري؛ لتسجل العظمى في محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري العظمى 18 والصغرى 11، والسواحل الشمالية العظمى 18 والصغرى 13، وجنوب سيناء العظمى 22 والصغرى 14، شمال الصعيد العظمى 18 والصغرى 09، جنوب الصعيد العظمى 22 والصغرى 10.

اماكن سقوط الامطار المقبلة ساعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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