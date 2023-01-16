مطران سوهاج يتولى لجنة شؤون الإيبارشيات بالمجمع المقدس.. فمن هو؟

قرر مجمع مطارنة واساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، المعروف باسم المجمع المقدس، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وسكرتارية الانبا دانيال مطران المعادي، تعيين الأنبا باخوم مطران سوهاج، مقررا للجنة شئون الإيبارشيات بالمجمع المقدس.

وهو من مواليد قنا، بتاريخ 24 فبراير 1953 م، وحصل على دبلوم المعهد الصحي بأسيوط عام 1974 م، وترهب في 22 أغسطس 1978 م، بدير الأنبا بيشوي، وادي النطرون، ثم انتقل الى دير مارجرجس، الرزيقات، باسم الراهب باخوم الأنبا بيشوي، ثم الراهب باخوم الرزيقي، حيث عيَّنهُ البابا الراحل شنودة الثالث أمينًا لدير مارجرجس بالرزيقات، والأنبا باخوميوس بالأقصر (الشايب) عام 1980 م.

سيم قسا في 18 يوليو 1979 م، وسيم قمصًا في 20 ديسمبر 1980 م، وسيم أسقفًا في 22 يونيو 1986 م، أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، ثم ترقى على يد البابا تواضروس الثاني.

في اليوم التالي لنياحة الأنبا فام أسقف طما في 26 فبراير 2018 م، أصدر البابا تواضروس الثاني قرارًا بابويًّا يفيد تكليف نيافة الأنبا باخوم أسقف سوهاج وتوابعها بالإشراف الرعوي الكامل روحيًّا وإداريًا وماليًّا على إيبارشية طما وتوابعها.

هذا وقام البابا تواضروس الثاني بتعيين الأنبا دانيال أسقف ورئيس دير الأنبا بولا بالبحر الأحمر، مقررًا للجنة شؤون الاديرة والرهبنة والرهبان، والأنبا ماركوس، أسقف دمياط مقرر مساعد،كما تم تعيين الأنبا باخوم مطران سوهاج مقرر للجنة شئون الإيبارشيات، والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر مقرر مساعدًا، أما لجنة الرعاية والخدمة فتم تعيين الأنبا يؤانس أسقف أسيوط مقررًا لها، والأنبا أسطفانوس أسقف ببا والفشن مقرر مساعد لتلك اللجنة.