الجمعة 13 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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كيف نجحت حقول الغاز المصرية بشرق المتوسط فى تأمين الطاقة؟.. ثروت راغب يوضح

الغاز
الغاز

أوضح الدكتور ثروت راغب، أستاذ هندسة البترول، كيف نجحت حقول الغاز المصرية بشرق المتوسط في تأمين الطاقة؟، قائلاً:"إن حقل ظهر يعتبر من الحقول الضخمة جدًا، حيث ينتج 30 تريليون قدم مكعب من الغاز".

 

وأضاف ثروت راغب، خلال لقاءه ببرنامج حديث الأخبار، المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية منة فاروق،أن حقل ظهر يعتبر في منطقة شرق المتوسط، لافتًا إلى أن منطقة شرق المتوسط كلها بها حوالي  أكثر من 200 تريليون قدم مكعب من الغاز،  ويعتبر حقل ظهر أكبرهم، حيث يبلغ احتياطي حقل ظهر، إذا جمعنا حقول دول حوض البحر المتوسط بالكامل، مثل فلسطين، لبنان، قبرص، اليونان، سيأتي بحقل ظهر وحده. 

 

وأوضح أن حقل ظهر يساهم في إنتاج أكثر من 40% من  إنتاج مصر من الغاز، لافتا إلى أنه في عام 2014 كنا نقوم باستيراد أكثر من 2 مليار دولار شهريا غاز مسال من الخارج، حيث كانت محطات الإسالة متوقفة، حتى تم ترسيم الحدود، ومن ثم حفر هذا البئر وهو حقل ظهر. 

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