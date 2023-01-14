السبت 14 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

تعرف على الأنبا مكسيموس الذي تولى منصب مقرر لجنة الأسرة بالمجمع المقدس

الانبا مكسيموس
الانبا مكسيموس

قرر مجمع مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المعروف باسم المجمع المقدس، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تعيين الأنبا مكسيموس مطران بنها مقررا للجنة الأسرة بالمجمع المقدس.

الأنبا مكسيموس من مواليد 8 مارس 1954م، حصل على بكالوريوس الطب عام 1978م، ثم دبلوم الدراسات العُليا في القلب عام 1984 م، وترهب في 17 يوليو 1986 م، في دير الأنبا بيشوي، وادي النطرون، باسم الراهب القس أرسانيوس الأنبا بيشوي، وعاش حياة الوحدة في الرهبنة.

وسيم أسقفًا في 14 يونيو 1992 م، على كرسي مطرانية بنها وقويسنا وتوابعها، القليوبية، بيد البابا الراحل شنودة الثالث، وترقى للمطرانية في عهد البابا تواضروس الثاني.

وفي حبرية البابا شنودة الثالث كان في لجان المجمع المقدس التالية: لجنة الإيمان والتعليم والتشريع - لجنة الرعاية والخدمة، وهو الآن عضو اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس، ومقرر لجنة (الأسرة) الرئيسية، ومقرر لجنة (المسنين) الفرعية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

برامج المرأة.. والجدية المفقودة

الأكثر قراءة

إصابة 4 أشخاص فى إطلاق نار وسط العاصمة البريطانية لندن

خطورة الولادة القيصرية على الأم والجنين.. متحدث الصحة يوضح

محافظ أسوان ورئيس تنمية الصعيد يتفقدا المنطقة اللوجستية بكركر

مسلسلات رمضان 2023.. سيد رجب وسلوى عثمان داخل كواليس «رمضان كريم 2»

انقطاع التيار الكهربائى فى معظم المناطق الأوكرانية بسبب القصف الروسى

محكمة العدل الدولية تعقد جلسات استماع علنية لمناقشة ادعاء أذربيجان على أرمينيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

صراع طويل الأمد مع روسيا.. أوكرانيا النهايات الصعبة!

علي سعدة

قليل من التفاؤل

د. منى حلمى

المبادرة بترسيخ صورة الأمومة الحرة

د. محمد محمد زيادة

CSS.. قبلَ أنْ تتحوَّلَ الحُلولُ الصديقةُ للبيئةِ إلى كوارث

صفاء النجار

المدافعون عن خراب العقل والروح

ماجد حبته

حفيدات عقبة.. بنات الشيطان

مؤمن المحمدي

راس السنة

محمد عبدالعزيز

الخير فينا فلا تقلقوا

صور

مناقشة «الصخر والبحر» لصبرى موسى في جريدة الدستور

اعتراضات سيد عبدالحفيظ ولاعبى الأهلى على حكم مباراة التعادل مع المصرى

مباراة تعادل الأهلى والمصرى فى الدورى العام

محطة تل أبيب

المزيد

مفتى سلطنة عمان: انتهاكات الاحتلال فى المسجد الأقصى هى إيذان منها بالحرب

شخصيات برلمانية أردنية تستنكر ممارسات الاحتلال الإسرائيلى بالقدس

فلسطين: التطرف الإسرائيلى وضبابية الموقف الأمريكى سيكون لهما رد فعل مختلف