تعرف على الأنبا مكسيموس الذي تولى منصب مقرر لجنة الأسرة بالمجمع المقدس

قرر مجمع مطارنة وأساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المعروف باسم المجمع المقدس، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تعيين الأنبا مكسيموس مطران بنها مقررا للجنة الأسرة بالمجمع المقدس.

الأنبا مكسيموس من مواليد 8 مارس 1954م، حصل على بكالوريوس الطب عام 1978م، ثم دبلوم الدراسات العُليا في القلب عام 1984 م، وترهب في 17 يوليو 1986 م، في دير الأنبا بيشوي، وادي النطرون، باسم الراهب القس أرسانيوس الأنبا بيشوي، وعاش حياة الوحدة في الرهبنة.

وسيم أسقفًا في 14 يونيو 1992 م، على كرسي مطرانية بنها وقويسنا وتوابعها، القليوبية، بيد البابا الراحل شنودة الثالث، وترقى للمطرانية في عهد البابا تواضروس الثاني.

وفي حبرية البابا شنودة الثالث كان في لجان المجمع المقدس التالية: لجنة الإيمان والتعليم والتشريع - لجنة الرعاية والخدمة، وهو الآن عضو اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس، ومقرر لجنة (الأسرة) الرئيسية، ومقرر لجنة (المسنين) الفرعية.