تردد قناة نايل دراما الجديد 2023 على النايل سات وعرب سات من المواضيع التي يهتم الكثيرين من المواطنين من البحث عنها من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل.

الدستور ترصد جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر من خلال التقرير التالي:

تردد قناة نايل دراما الجديد 2023 على النايل سات وعرب سات

تعرف على تردد قناة النيل للدراما

التردد 11843

الاستقطاب أفقي

القمر الصناعي نايل سات

معامل تصحيح الخطأ 27500

الجودة SD

تردد قناة نايل دراما الجديد على النايل سات بجودة HD

التردد 11843

الاستقطاب أفقي

القمر الصناعي نايل سات

معامل تصحيح الخطأ 27500

الجودة HD

تردد قناة نايل دراما إن وجد على العرب سات

التردد 12523

الاستقطاب عمودي

القمر الصناعي العرب سات

معامل تصحيح الخطأ 27500

الجودة SD

أهم المسلسلات التي تعرضها قناة النيل للدراما

مسلسل "لأنني لا أريد الآخرين بعد الآن" ومسلسل "يوميات زوجة مفروسة" ومسلسل "العاصفة النسائية" و"أميرة أبو الدين" و"هي وسلسلة دافنشي" وبرنامج "سهرة درامية" وبرنامج "سمراء النيل"

مميزات قناة نايل دراما

تعرض جميع المسلسلات على كافة الأقمار الصناعية.

مجانية لا تحتاج لدفع رسوم أو أي مبالغ مالية.

تهتم بعرض جميع المسلسلات الجديدة والحصرية.

تمكن المشاهد من الحصول على خدمات وجودة عالية مجاناً.

تعتبر من أفضل القنوات التى تهتم بعرض الأعمال الدرامية.

تعرض مسلسلات ذات العرض الأول على الشاشة.

تعرض مجموعات من المسلسلات الحديثة المعروضة في السباق الرمضاني قديم وحديث.

تقدم مجموعة من الأعمال الدرامية القديمة والمعاصرة على مدار 24 ساعة.

كيف تقوم بضبط القناة على التردد الجديد

يقوم الباحث عن التردد الجديد بالضغط على زر موافق في جهاز التحكم عن بعد للدخول إلى القائمة الرئيسية.

اضغط على أيقونة “خيارات”.

بعد ذلك يقوم باختيار التثبيت اليدوي.

يقوم بإضافة تردد قناتنا الموضح أعلاه.

يقوم بإضافة باقي البيانات مثل عامل الترميز والاستقطاب وما إلى ذلك.

يقوم بالضغط على زر OK من الريموت كنترول.

في نهاية الخطوات السابقة يتم تحميل قناة Lana على التلفزيون.

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