الجمعة 13 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تردد قناة نايل دراما الجديد 2023 على النايل سات وعرب سات

قناة النيل للدراما
قناة النيل للدراما

تردد قناة نايل دراما الجديد 2023 على النايل سات وعرب سات من المواضيع التي يهتم الكثيرين من المواطنين من البحث عنها من خلال استخدام مؤشر البحث جوجل.

 

الدستور ترصد جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر من خلال التقرير التالي:

تردد قناة نايل دراما الجديد 2023 على النايل سات وعرب سات

تعرف على تردد قناة النيل للدراما 

التردد  11843

الاستقطاب     أفقي

القمر الصناعي  نايل سات

معامل تصحيح الخطأ  27500

الجودة   SD

تردد قناة نايل دراما الجديد على النايل سات بجودة HD

 

التردد     11843

الاستقطاب    أفقي

القمر الصناعي   نايل سات

معامل تصحيح الخطأ   27500

الجودة     HD

تردد قناة نايل دراما إن وجد على العرب سات

التردد     12523

الاستقطاب   عمودي

القمر الصناعي    العرب سات

معامل تصحيح الخطأ   27500

الجودة     SD

 

أهم المسلسلات التي تعرضها قناة النيل للدراما 

مسلسل "لأنني لا أريد الآخرين بعد الآن" ومسلسل "يوميات زوجة مفروسة" ومسلسل "العاصفة النسائية" و"أميرة أبو الدين" و"هي وسلسلة دافنشي" وبرنامج "سهرة درامية" وبرنامج "سمراء النيل" 

مميزات قناة نايل دراما 

  • تعرض جميع المسلسلات على كافة الأقمار الصناعية.
  • مجانية لا تحتاج لدفع رسوم أو أي مبالغ مالية.
  • تهتم بعرض جميع المسلسلات الجديدة والحصرية.
  • تمكن المشاهد من الحصول  على خدمات وجودة عالية مجاناً.
  • تعتبر من أفضل القنوات التى تهتم بعرض الأعمال الدرامية.
  • تعرض مسلسلات ذات العرض الأول على الشاشة.
  • تعرض  مجموعات من المسلسلات الحديثة المعروضة في السباق الرمضاني قديم وحديث.
  • تقدم  مجموعة من الأعمال الدرامية القديمة والمعاصرة على مدار 24 ساعة.

 

كيف تقوم بضبط القناة على التردد الجديد

  • يقوم الباحث عن التردد الجديد بالضغط على زر موافق في جهاز التحكم عن بعد للدخول إلى القائمة الرئيسية.
  • اضغط على أيقونة “خيارات”.
  • بعد ذلك يقوم باختيار التثبيت اليدوي.
  • يقوم بإضافة تردد قناتنا الموضح أعلاه.
  • يقوم بإضافة باقي البيانات مثل عامل الترميز والاستقطاب وما إلى ذلك.
  • يقوم بالضغط  على زر OK من الريموت كنترول.
  • في نهاية الخطوات السابقة  يتم تحميل قناة Lana على التلفزيون.

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