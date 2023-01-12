ضياء رشوان يكشف الملفات التى ستناقشها اللجان الفرعية للحوار الوطنى

كشف الكاتب الصحفى ضياء رشوان، نقيب الصحفيين والمنسق العام للحوار الوطنى، الموضوعات التى حددها مجلس أمناء الحوار الوطنى، وستناقشها اللجان الفرعية تمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية.

وقال "رشوان" فى برنامج "مصر جديدة"، والمُذاع عبر فضائية "etc"، إنه بعد استقرار مجلس الأمناء على 3 محاور وهى: السياسى، المجتمعى، والاقتصادى، وبداخل كل محور عدد من اللجان، بواقع 5 لجان فى المحور السياسى، و6 لجان فى المحور المجتمعى، و8 فى المحور الاقتصادى، أى 19 لجنة.



وتابع المنسق العام للحوار الوطنى، أنه حتى يتم إدارة اجتماعات اللجان الـ19 فى بلد ضخم مثل مصر، كان لابد أن يكون هناك مسئولين عن اللجان، بحيث تكون الإدارة متوازنة ومحايدة وممثلة لكل الأطراف، وتنتهى إلى اقتراحات محددة سواء بتشريعات أو اقتراحات بقرارات يتم رفعها لمجلس الأمناء، حتى يتم رفعها للرئيس عبدالفتاح السيسى.