الخميس 12 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش الأردنى يرسل فريقا للتأكد من رفات 15 جنديا بالقدس

الجيش الأردنى
الجيش الأردنى

أرسل الجيش الأردني، الأربعاء، فريقا عسكريا لإجراء فحوصات لتحديد هوية رفات 15 جنديا عثر عليها شمال مدينة القدس المحتلة ومن المتوقع أنها تعود إلى حرب 5 يونيو 1967.
ونقلا عن مصدر عسكري وصفه بـ"المسؤول"، قال الجيش في بيان على موقعه الإلكتروني، إن "القوات المسلحة وبالتنسيق مع وزارة الخارجية، تتابع منذ أمس الثلاثاء خبر العثور على 15 رفات يُعتقد أنها تعود لجنود أردنيين استشهدوا في بلدة بيت حنينا التحتا شمال مدينة القدس، خلال المعارك التي خاضها الجيش العربي في حرب يونيو 1967".
وأفاد بأنه "تم اليوم (الأربعاء) إرسال فريق عسكري بالتنسيق مع الجهات المعنية لإجراء الفحوصات اللازمة لمعرفة هوية الرفات".
لكنه استدرك: "إلا أنه من المبكر الحكم على هويتها لأسباب فنية وطبية تتطلب المزيد من الفحوصات المخبرية"، و"سيتم الإعلان لاحقا عن نتائج أي فحوصات أو جهود تبين هوية تلك الرفات".
وسبق وأن سلمت إسرائيل عمان رفات جنود أردنيين تعود لحرب 1967 بعد العثور عليها في القدس الشرقية المحتلة.
وخلال هذه الحرب، احتلت إسرائيل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، وحتى ذلك الحين كانت الضفة الغربية تحت سيطرة الأردن.
وشاركت في هذه الحرب جيوش دول عربية أخرى بينها مصر وسوريا، وما تزال إسرائيل تحتل أراضٍ في فلسطين وسوريا ولبنان. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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