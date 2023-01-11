الشوط الأول.. ريال مدريد يتقدم على فالنسيا بهدف بنزيما في السوبر الإسبانى

تقدم ريال مدريد على فالنسيا بهدف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على ملعب الملك فهد بالعاصمة السعودية الرياض، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم.

فيديريكو فالفيردي كان قريبًا من هز شباك فالنسيا في الدقيقة 15 بتسديدة أرضية قوية جاورت القائم الأيسر للمرمى.

وفي الدقيقة 19، قابل إدينسون كافاني كرة عرضية برأسه، لكن تيبو كورتوا تصدى لها ببراعة.

وفي الدقيقة 38، احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لـ كريم بنزيما بعد عرقلته من قبل إراي كوميرت، ليتولى المهاجم الفرنسي مهمة تنفيذها بنجاح، مانحًا فريقه التقدم بهدف نظيف.

وتُنقل مباراة ريال مدريد وفالنسيا في كأس السوبر الإسباني تليفزيونيًا على قناة SSC 1 السعودية.

تشكيل ريال مدريد أمام فالنسيا في كأس السوبر الإسباني

أما عن تشكيل ريال مدريد أمام فالنسيا في كأس السوبر الإسباني، فشهد قيادة الثلاثي فينيسيوس جونيور ورودريجو جويس وكريم بنزيما لخط الهجوم، فيما يلعب إدواردو كامافينجا على حساب الكرواتي لوكا مودريتش.

أما عن تشكيل ريال مدريد أمام فالنسيا في كأس السوبر الإسباني، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجير - ناتشو فيرنانديز

خط الوسط: إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - توني كروس

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو جويس - كريم بنزيما

ويجلس على مقاعد بدلاء ريال مدريد في مباراة اليوم أندريه لونين ولويس لوبيز وداني كارفاخال وخيسوس فاييخو وإيدين هازارد ولوكا مودريتش وماركو أسينسيو وداني سيبايوس وفيرلاند ميندي وماريانو دياز وماريو مارتين

ويغيب عن ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني، الفرنسي أوريلين تشواميني والنمساوي ديفيد ألابا بسبب الإصابة.

ويشارك ريال مدريد في بطولة كأس السوبر الإسباني بصفته بطلًا للدوري الإسباني موسم 2021-2022، فيما يلعب فالنسيا بصفته وصيفًا لكأس ملك إسبانيا الموسم الماضي، بعد خسارته أمام ريال ببيتيس في المباراة النهائية.

وتُقام غدًا مباراة برشلونة وريال بيتيس في كأس السوبر الإسباني.