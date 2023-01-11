الأربعاء 11 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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جمال التهامي يطالب بـ«نظام انتخابي غير مشروط» خلال اجتماعات الحوار الوطني

الدكتور جمال التهامي
الدكتور جمال التهامي

علق الدكتور جمال التهامي، رئيس حزب حقوق الإنسان والمواطنة، على آخر اجتماعات الحوار الوطني. 

وقال خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأربعاء، إنه يجب أن يكون النظام الانتخابي غير مشروط حتى يكون هناك عدالة بين كافة الأحزاب.

وأضاف أن العمل تطوعي بلا أجر، وهو وفقًا للائحة الحوار الوطني التي تنص أن العمل تطوعي وبدون مقابل، موضحاً أن الحزب أجري حوار مجتمعي في المحافظات من خلال أمانات الحزب وكافة اللجان النوعية لمعرفة آراء ومتطلبات وتوصيات الشارع المصري.

وأشار إلى أن الأحزاب في انتظار إجراء الحوار من خلال المحاور التي أعلنت عنها أمانة مجلس الحوار الوطني، موضحاً أن المحاور هي نتاج ما أرسلته الأحزاب من توصيات الشارع المصري.

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