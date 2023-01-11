مجدى بدران يوضح أهمية مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم

أوضح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، جهود الدولة المصرية في مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والتقزم والسمنة بالمدارس، قائلاً: "إنه تم فحص مليون و225 ألف طالب ضمن المبادرة".

وأضاف بدران، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن هذه المبادرة تعتبر نوعا من التدخل الطبي الحضاري الاستباقي المتقدم، يهدف إلى محاربة ثلاثي الأنيميا والسمنة والتقزم العتيد، لافتاً إلى أنه له جوانب إيجابية صحية على الأطفال والمراهقين ومن ثم على المواطن المصري.

وأوضح بدران، أنه من خلال هذه المبادرة، أصبحت الدولة المصرية تحارب الأمراض قبل ظهورها، لافتاً إلى أن الاكتشاف المبكر لثلاثي الأنيميا والتقزم والسمنة سيساعد في العلاج المبكر والحد من نفقات علاج الأمراض ومضاعفاتها في المستقبل، وتحسين جودة حياة هؤلاء الأطفال زيادة فرص البقاء على قيد الحياة، الحد من الزمن الضائع والفترات الزمنية الضائعة نتيجة الغياب عن الدراسة أو العمل بسبب المرض.

وأكد أنه من حق كل طفل مصري، التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.

وأشار إلى أن السمنة هي بوابة إلى 60 مرض، لافتاً إلى أن خسارة الوزن الزائد مكسب حيث تزيد زيادة الوزن من فرصة الإصابة بالربو خمس مرات، وتزود مضاعفات الإنفلونزا والكورونا، كما ترتبط السمنة بارتفاع السكر وضغط الدم.