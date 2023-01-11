الأربعاء 11 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

مجدى بدران يوضح أهمية مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم

الدكتور مجدي بدران
الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة

أوضح الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، جهود الدولة المصرية في مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والتقزم والسمنة بالمدارس، قائلاً: "إنه تم فحص مليون و225 ألف طالب ضمن المبادرة".

وأضاف بدران، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث الأخبار المذاع عبر فضائية extra news، الذي تقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن هذه المبادرة تعتبر نوعا من التدخل الطبي الحضاري الاستباقي المتقدم، يهدف إلى محاربة ثلاثي الأنيميا والسمنة والتقزم العتيد، لافتاً إلى أنه له جوانب إيجابية صحية على الأطفال والمراهقين ومن ثم على المواطن المصري.

وأوضح بدران، أنه من خلال هذه المبادرة، أصبحت الدولة المصرية تحارب الأمراض قبل ظهورها، لافتاً إلى أن الاكتشاف المبكر لثلاثي الأنيميا والتقزم والسمنة سيساعد في  العلاج المبكر والحد من نفقات علاج الأمراض ومضاعفاتها في المستقبل، وتحسين جودة حياة هؤلاء الأطفال زيادة فرص البقاء على قيد الحياة، الحد من الزمن الضائع والفترات الزمنية الضائعة نتيجة الغياب عن الدراسة أو العمل بسبب المرض.

وأكد أنه من حق كل طفل مصري، التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه.

وأشار إلى أن السمنة هي بوابة إلى 60 مرض، لافتاً إلى أن خسارة الوزن الزائد مكسب حيث تزيد زيادة الوزن من فرصة الإصابة بالربو خمس مرات، وتزود مضاعفات الإنفلونزا والكورونا، كما ترتبط السمنة بارتفاع السكر وضغط الدم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عام الفلاح المصرى

الأكثر قراءة

موقع النيابة العامة.. أسرع استعلام عن المخالفات المرورية برقم السيارة

كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة للمركبات واستخراج صورة المخالفة

«الأرصاد» تعلن تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

البنك الدولى: أى صدمات معاكسة للاقتصاد العالمى ستؤدى إلى ركود فى 2023

الغرفة التجارية: لا توجد أزمة فى الأرز ولدينا فائض بنسبة 15%

تامر حسنى: فيلم «بحبك» أتولد على إيدى وحقق أعلى الإيرادات بتاريخ السينما

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

عن مجنون ليلى الفرنسى الذى رحل

كريم فرغلى

40 سنة.. والعيال مكبرتش

ماجد حبته

مصر والهند.. تعاون رقمى

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد الرسالة رقم ١٦ وداعًا أمى!!

محمد رفعت

العمل الأهلى فى مصر (1).. حكاية اسمها 57

جلال حمام

لست وحدك.. الحرب الأوكرانية تهدد بمجاعة عالمية

د. القس صفوت البياضى

القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة «‎‎2»

جمال رشدي

قانون المحليات الذى يكدر حياة المصريين

صور

شوارع القاهرة

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

محطة تل أبيب

المزيد

تظاهرات وهجوم متبادل بين نتنياهو ولابيد.. ماذا يحدث فى إسرائيل؟

الكنيست يصوت لصالح تمديد سريان القانون الإسرائيلى فى مستوطنات الضفة الغربية

الزيارات الثلاث.. كيف يتحرك نتنياهو حيال الولايات المتحدة؟