الثلاثاء 10 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكرملين: نراقب الوضع المرتبط بانخفاض أسعار النفط الروسي

المتحدث باسم الكرملين
المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، دميتري بيسكوف، الثلاثاء، أن الحكومة تراقب عن كثب الوضع المرتبط بانخفاض أسعار النفط الروسي.

جاءت تصريحات |"بيسكوف" خلال مؤتمر صحفي، ردا على سؤال عما إذا كان الكرملين قلقا من بيع النفط الروسي الأسبوع الماضي بنصف سعر خام برنت وعما إذا كان ذلك سيؤثر على الميزانية الروسية.

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وتابع المتحدث باسم الرئاسة الروسية فى تصريحاته "حكومتنا، وفي المرتبة الأولى نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، تراقب هذا الوضع بعناية شديدة بالطبع، هناك حاجة إلى الكثير من الاهتمام والإجراءات الدقيقة للغاية من قبل الإدارات المعنية لدينا من أجل عدم الإضرار بقطاع الطاقة لدينا"، وفقا لوكالة نوفوستى الروسية.

ولفت إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وقع في وقت سابق مرسوما حول اتخاذ إجراءات كرد على تطبيق سقف على سعر البرميل الروسي.

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0- الكرملين ينفى إجراء محادثات بين روسيا والولايات المتحدة

كما نفى المتحدث الرسمى باسم الرئاسة الروسية “الكرملين”، في وقت سابق الأنباء التى ترددت حول محادثات مرتقبة بين نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، وممثل للولايات المتحدة الأمريكية.

وقال “بيسكوف” في تصريحات صحفية، إن المزاعم بشأن زيارة محتملة لدميتري مدفيديف إلى تركيا، لإجراء مفاوضات مع أحد ممثلي الولايات المتحدة الأمريكية مزيفة، وفقا لما نقلته وكالة نوفوستى.

فيما قالت مفوضة حقوق الإنسان في روسيا تاتيان موسكالكوفا، أمس، أنها ناقشت مع مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني دميتري لوبينيتس، عقد اجتماع محتمل في تركيا خلال يناير الجاري.

وتابعت: "أؤكد أنني أخطط لمثل هذا اللقاء، حيث يعقد منتدى كبير على الأراضي التركية، وسيتواجد العديد من مفوضي حقوق الإنسان بمختلف الدول، ونناقش بشكل أولي إمكانية عقد لقاء وجدول الأعمال التقريبي لمفاوضاتنا، من 12 إلى 14 يناير الجاري"، وفقا لوكالة "تاس" الروسية.

وذكر مفوض حقوق الإنسان الأوكراني، دميتري لوبينيتس، أنه يخطط للقاء نظيرته الروسية، في المستقبل القريب.

الكرملين الحكومة الروسية أسعار النفط الروسي النفط الروسي الميزانية الروسية

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