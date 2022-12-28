الأربعاء 28 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

محلل مالى يتوقع زيادة كبيرة فى أسعار النفط على خلفية قرار الرئيس الروسى

أسعار النفط
أسعار النفط

صرح كريستيان كوبفر المحلل في بنك هاندلسبانكن، لقناة SVT السويدية، بأن السويد تتوقع زيادة كبيرة في أسعار النفط بعد قرار روسيا حظر إمداداتها للدول التي فرضت عقوبات نفطية على روسيا.

 

ودخلت عقوبات النفط الغربية حيز التنفيذ في 5 ديسمبر، إذ توقف الاتحاد الأوروبي عن قبول نقل النفط الروسي عن طريق البحر، بالإضافة إلى ذلك، فرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي سقفا لسعر النفط الروسي عند 60 دولارا للبرميل، مع السماح بتعديل سعر برميل النفط حسب الضرورة.

 

وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قرارا بحظر توريد النفط والمنتجات البترولية الروسية، إذا نصت الاتفاقية بشكل مباشر أو غير مباشر على تحديد سقف سعري تفرضه بعض الدول، لكنها سمحت بإمكانية إصدار تصاريح خاصة.

 

وقال كوبفر: "أعتقد أنه سيتعين علينا الاستمرار بالعيش في أسعار أعلى بكثير مما اعتدنا عليه".

 

ووفقا للقناة التلفزيونية، تتأثر أسعار الوقود في السويد بعاملين، سعر صرف الكرونة السويدية مقابل الدولار والسعر الأساسي للمواد الخام.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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