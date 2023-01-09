الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: «حصلنا على وثائق تكشف حجم الفساد داخل القوات الأوكرانية»

روسيا
روسيا

أعلنت السلطات الروسية اليوم الإثنين، عن عثور قواتها على وثائق للقوات الأوكرانية تُشير إلى تعرض ممتلكاتها العسكرية للسرقة.

وتابعت في بيان لها، أن جنود الحرس الروسي، عثروا على وثائق للقوات الأوكرانية تشير إلى سرقة ممتلكات عسكرية في الوحدات الأوكرانية وانخفاض مستوى حماية المنشآت العسكرية.

وأكملت: “استولى أفراد الحرس الروسي على وثائق أرشيفية للقوات الأوكرانية، تتحدث عن أوجه قصور منهجية في تنظيم حماية المنشآت المهمة والدفاع عنها”، وفقا لوكالة “تاس” الروسية.

وأوضح البيان أن الوثائق تكشف عن إخطار دائرة الأمن الأوكرانية على العديد من وقائع نهب وإتلاف الممتلكات العسكرية في الوحدات العسكرية لأوكرانيا لغرض الربح غير المشروع.

وعثر الحرس الروسي على وثائق للقوات الأوكرانية، تشير إلى انحلال أخلاقي للأفراد وانخفاض مستوى الانضباط، جاء ذلك أثناء أداء مهام الخدمة والقتال.

السلطات الروسية الحرس الروسي الوحدات العسكرية الأوكرانية الأمن الأوكرانية أوكرانيا

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