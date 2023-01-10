الثلاثاء 10 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«التصديرى للغزل»: 16 شركة مصرية تشارك بمعرض «الهايمتكستيل» بألمانيا

الغزل
الغزل

أعلن المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات المنزلية عن مشاركة 16 شركة مصرية عاملة في منتجات السجاد الآلي، الوبريات، البياضات، الستائر وأقمشة التنجيد البطاطين، فى معرض "الهايمتكستيل"، المقام فى مدينة فرانكفورت الألمانية، خلال الفترة من 10 حتى 13 يناير الحالي.

وذكر المجلس، في بيان له اليوم الثلاثاء، أن المعرض يعد أكبر تجمع لمنتجي ومصنعي ومصدرى المفروشات المنزلية فى العالم، ويساعد المصدرين فى عمل التعاقدات لكل الأسواق التصديرية فى ظل الصعوبات التى يواجهها المصدرون خلال الفترة الحالية ومنافسة شرسة لدول جنوب شرق آسيا، فضلا عن الأزمات المتلاحقة كأزمة «كوفيد- 19» والحرب الروسية- الأوكرانية، والتى أدت إلى تغيرات فى سلاسل التوريد العالمية.

وأشار إلى أن قطاع الصناعات النسجية يعد من أهم القطاعات الاستراتيجية فى مصر لكونها صناعة كثيفة العمالة، حيث يعمل بها ثلثا العمالة الصناعية فى مصر بنحو 2.5 مليون عامل من ذوى الأسر، والشباب، وتصل نسبة المرأة العاملة فيها إلى 70% من إجمالى العمالة بالقطاع، فضلا عن أنها أحد الصناعات المستهدفة بالبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، رؤية مصر 2030 للعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلى.

من جهة أخرى، أشار المجلس إلى مشاركة 8 شركات من قطاع المفروشات أيضا في الفترة من 12 حتى 15 يناير بالمعرض الدولي "دوموتكس" للسجاد وأغطية الأرضيات بمدينة هانوفر الألمانية، والذي يعد أكبر ملتقى دولي لكبرى الشركات في صناعات السجاد حول العالم، كما تقام به مسابقات دولية لأحدث التصميمات في مجالات أغطية الأرضيات والسجاد والموكيت، والذي تعد المصانع المصرية أحد رواد تلك الصناعة عالميا وإقليميا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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