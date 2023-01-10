الثلاثاء 10 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مقتل 17 شخصا على الأقل في احتجاجات مناهضة للحكومة جنوب بيرو

تظاهرات
تظاهرات

قال المكتب المعني بحقوق الإنسان في بيرو أمس الاثنين إن 17 شخصًا على الأقل لقوا حتفهم في اشتباكات مع الشرطة في جنوب البلاد في أكثر الأيام دموية حتى الآن منذ انطلاق الاحتجاجات المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وإطلاق سراح الرئيس السابق بيدرو كاستيلو.

وقال خنري ريباثا المسؤول بوزارة الصحة بمنطقة بونو جنوب بيرو للتلفزيون الرسمي إن الاشتباكات وقعت في خولياكا وهي مدينة قرب ضفاف بحيرة تيتيكاكا وأسفرت عن إصابة 68 شخصا. 

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ووفقا لبيانات الوزارة فإن من بين القتلى مراهقين اثنين على الأقل.

وترفع الوفيات الجديدة حصيلة القتلى خلال اشتباكات مناهضي الحكومة مع قوات الأمن إلى 39 حالة وفاة منذ بدء الاحتجاجات مطلع ديسمبر عقب الإطاحة بكاستيلو والقبض عليه بعد فترة وجيزة من محاولته حل الكونجرس بطريقة مخالفة للقانون.

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بيرو اشتباكات بيدرو كاستيلو انتخابات خولياكا الحكومة

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