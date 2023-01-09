الإثنين 09 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار يلتقي مدير المكتب الإقليمي لليونسكو

وزيري خلال لقائه
وزيري خلال لقائه مدير المكتب الإقليمي لليونسكو

التقي الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، نوريا سانز، مدير المكتب الإقليمي لليونسكو؛ لمناقشة آخر مستجدات أعمال المشروعات والتي يتم تنفيذها بالتعاون بين المجلس والمكتب الإقليمي لليونسكو.

وخلال اللقاء أعرب د.مصطفى وزيري عن تقديره للمجهودات التي يبذلها المكتب الإقليمي لليونسكو من أجل الحفاظ على الثراث الإنسانى، مشيدا بالعلاقات الوطيدة والتعاون المثمر والفعال بين مصر والمكتب الإقليمي لليونسكو والذي يظهر جليا في عدد من المشروعات القائمة والتي من بينها متحف النوبة بأسوان ومشروع تحسين وسائل عرض وتفسير المواقع الأثرية في مصر والذي يهدف إلى تعزيز خبرة الزائرين من المصريين والسائحين من خلال تحسين عرض وتفسير المواقع باللوحات الإرشادية والتعريفية التفسيرية، إضافة إلى مشروع تطوير وإعادة تأهيل متحف الفن الإسلامي والمتاحف ذات الصلة وغيرها من المشروعات التي من شأنها الحفاظ على التراث الإنساني.

وأبدت مدير المكتب الإقليمي لليونسكو سعادتها باللقاء، كما أشادت بالإنجازات التي يقوم بها المجلس الأعلى للآثار في مجال الحفائر والإكتشافات الأثرية خاصة في الآونة الأخيرة.

الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الثراث الإنسانى المكتب الإقليمي لليونسكو متحف النوبة بأسوان المواقع الأثرية

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