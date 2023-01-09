الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الوكالة الأمريكية للتنمية: بايدن دعم مصر بـ50 مليون دولار لمساعدة المزارعين وتأهيلهم

بايدن
بايدن

قالت ليزلي ريد، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، شرف لي أن أكون بينكم ممثلة عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وأمثل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية دعمًا للعلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة، ونحن نحتفل بمرور 100 عامًا من الشراكة بين هذين البلدين العظمين، ويدًا بيد سوف نمضي في هذا التعاون قدمًا.

وأضافت "ريد"، خلال كلمتها بالمؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بحضور الرئيس السيسي، اليوم الاثنين، أن هذا التعاون الاستراتيجي والتاريخي بين البلدين هو ناجح وفعال وملموس.

وتابعت سنجعل بلادنا أكثر أمانًا وازدهارًا وقوة، وحاولت هذه الشراكة تعزيز التعاون، ونجحنا في حصد آثاره مؤخرًا بعد ضرب أزمة كورونا، وكذلك المساعدات الإنسانية التي أحدثتها الصراعات الإنسانية، وأزمات التغير المناخي، ومؤخرًا الغزو الروسي على الأراضي الأوكرانية.

وأشادت مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، بأواصر التعاون بين مصر والولايات المتحدة، ذلك لأن هناك الكثير من الأشخاص الذين قد يكونوا معرضين لخطر الأمن الغذائي، وفي عام 2022 قمنا بدعم سلاسل الإمداد لاسيما في الحبوب وحبوب القمح والزيوت وزيت عباد الشمس وغير ذلك من المحاصيل الزراعية الاستراتيجية.

- مصر من كبرى الدول المستوردة للحبوب

وأكدت مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية، أن مصر من كبرى الدول المستوردة للحبوب، وعلينا أن نعوض ما حدث في الحرب الروسية الأوكرانية، منوهة بأنها كان لها تبعات سلبية على مصر، وكذلك الرئيس الأمريكي جو بايدن دعم مصر بقيمة 50 مليون دولار لدعم الاقتصاد، ومساعدة المزارعين المصريين وتأهيلهم لمزيد من الزراعة والإنتاجية.

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مؤتمر التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

 ويعد التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ركنًا مهمًا في عملية التنمية بالدولة، وداعمًا لمنظومة شبكات الحماية الاجتماعية، بتكامل عمله مع جهود الحكومة والقطاع الخاص، بحيث تعمل القطاعات الثلاثة من أجل تحقيق التنمية المجتمعية والأنشطة الخدمية لصالح المواطنين على امتداد محافظات مصر.

 وانطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في شهر مارس 2022، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية المجتمعية.

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وائل لطفي

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