مواعيد مباريات اليوم الاثنين 9-1-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2022-2023.

أهم مباريات اليوم

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة أرسنال ضد أكسفورد يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، ومباراة أتلتيك بيلباو ضد أوساسونا في الدوري الإسباني "الليجا"، بالإضافة إلى مباراة الشباب ضد اتحاد جدة في بطولة الدوري السعودي.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

- أكسفورد يونايتد × أرسنال: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

• مواعيد مباريات اليوم في كأس الخليج العربي والقنوات الناقلة

- عمان × اليمن: في الساعة الثالثة والربع عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة Alkass One HD

- السعودية × العراق: في الساعة السادسة والربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة Alkass One HD

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة

- أتلتيك بيلباو × أوساسونا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة

- هيلاس فيرونا × كريمونيزي: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

- بولونيا × أتالانتا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1.

• مواعيد مباريات الدوري التركي

- إسطنبول باشاك شهير × أضنة ديمرسبور: في تمام الساعة الرابعة عصرًا

- ألانياسبور × طرابزون سبور: في تمام الساعة السابعة مساءً

- إسطنبول سبور × غازي عنتاب: في تمام الساعة السابعة مساءً

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

- الشباب × الاتحاد: في الساعة الثامنة والربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC