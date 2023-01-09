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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 9-1-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 9-1-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات والدوريات المحلية والأوروبية بالموسم الحالي 2022-2023.

أهم مباريات اليوم 

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة أرسنال ضد أكسفورد يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي، ومباراة أتلتيك بيلباو ضد أوساسونا في الدوري الإسباني "الليجا"، بالإضافة إلى مباراة الشباب ضد اتحاد جدة في بطولة الدوري السعودي.        

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

- أكسفورد يونايتد × أرسنال: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

• مواعيد مباريات اليوم في كأس الخليج العربي والقنوات الناقلة

- عمان × اليمن: في الساعة الثالثة والربع عصرًا، وتُذاع المباراة على قناة Alkass One HD

- السعودية × العراق: في الساعة السادسة والربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة Alkass One HD

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة 

- أتلتيك بيلباو × أوساسونا: في تمام الساعة العاشرة مساءً، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD

موعد مباراة الزمالك القادمة ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز 2023

موعد مباراة الأهلى المقبلة ضد المصرى البورسعيدى وجدول ترتيب الدورى 2023

ليلة تألق الساحر الجزائري.. ماذا قدم رياض محرز مع السيتى أمام تشيلسى في مباراة اليوم؟

تشكيل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

• مواعيد مباريات اليوم في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة

- هيلاس فيرونا × كريمونيزي: في الساعة السابعة والنصف مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1

- بولونيا × أتالانتا: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة AD SPORTS Premium 1.

• مواعيد مباريات الدوري التركي 

- إسطنبول باشاك شهير × أضنة ديمرسبور: في تمام الساعة الرابعة عصرًا

- ألانياسبور × طرابزون سبور: في تمام الساعة السابعة مساءً 

- إسطنبول سبور × غازي عنتاب: في تمام الساعة السابعة مساءً 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

- الشباب × الاتحاد: في الساعة الثامنة والربع مساءً، وتُذاع المباراة على قناة SSC

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة ارسنال كاس الاتحاد الانجليزي أتلتيك بيلباو الدوري الاسباني

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

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