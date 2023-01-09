موعد مباراة الأهلى المقبلة ضد المصرى البورسعيدى وجدول ترتيب الدورى 2023

يستعد النادي الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2022/2023 يوم الخميس المقبل، في مهمة الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعثر الزمالك خلال آخر جولتين.

موعد مباراة الأهلى المقبلة ضد المصري في الدوري

ويحل موعد مباراة الأهلى المقبلة ضد المصرى البورسعيدى فى الدورى المصرى الممتاز، يوم الخميس المقبل، فى تمام الساعة السابعة مساء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - محمود متولي - محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات.

الهجوم: محمد شريف.

تشكيل المصري المتوقع لمواجهة الأهلي

حارس: محمود جاد.

الدفاع: إسلام أبو سليمة - عمرو موسى - إسلام المزين.

الوسط: محمد عبد اللطيف "جريندو" - إيزي إيميكا - أحمد شداد - إلياس الجلاسي - عمرو سعداوي.

الهجوم: عبد الرحيم دغموم - مروان حمدي.



جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2023