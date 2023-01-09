الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موعد مباراة الأهلى المقبلة ضد المصرى البورسعيدى وجدول ترتيب الدورى 2023

الأهلى
الأهلى

يستعد النادي الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2022/2023 يوم الخميس المقبل، في مهمة الحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعثر الزمالك خلال آخر جولتين.

موعد مباراة الأهلى المقبلة ضد المصري في الدوري  

ويحل موعد مباراة الأهلى المقبلة ضد المصرى البورسعيدى فى الدورى المصرى الممتاز، يوم الخميس المقبل، فى تمام الساعة السابعة مساء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة المصري

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول - ياسر إبراهيم - محمود متولي - محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات.
الهجوم: محمد شريف.

تشكيل المصري المتوقع لمواجهة الأهلي

حارس: محمود جاد.

الدفاع: إسلام أبو سليمة - عمرو موسى - إسلام المزين.

الوسط: محمد عبد اللطيف "جريندو" - إيزي إيميكا - أحمد شداد - إلياس الجلاسي - عمرو سعداوي.

الهجوم: عبد الرحيم دغموم - مروان حمدي.
 

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جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2023

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
1الأهلي

12

9

3

0

22

5

+17

30

2فيوتشر

12

7

5

0

15

7

+8

26

3الزمالك

12

7

4

1

22

7

+15

25

4بيراميدز

12

7

2

3

18

9

+9

23

5المقاولون العرب

12

3

6

2

12

12

0

15

6الاتحاد السكندري

12

6

0

6

12

14

-2

18

7غزل المحلة

12

5

3

4

11

15

-4

18

8المصري البورسعيدي

12

4

5

3

12

13

-1

17

9أسوان

12

5

1

6

13

13

0

16

10سيراميكا كليوباترا

12

4

3

5

17

16

+1

15

11طلائع الجيش

12

3

4

5

14

19

-5

13

12فاركو

12

2

6

4

10

11

-1

12

13البنك الأهلي

12

2

5

5

10

13

-3

11

14سموحة

12

1

7

4

4

10

-6

10

15إنبي

12

2

4

6

11

18

-7

10

16حرس الحدود

12

2

4

6

9

16

-7

10

17الداخلية

12

1

6

5

6

13

-7

9

18الإسماعيلي

12

1

4

7

7

15

-8

7

 

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