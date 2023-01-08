الأحد 08 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

المصرى البورسعيدى يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة الأهلى بالدورى

المصري البورسعيدي
المصري البورسعيدي

خاض فريق النادي المصري تدريباته على الملعب الفرعي لاستاد القاهرة بدون راحة عقب الفوز أمس على فريق الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف.

وحرص حسام حسن المدير الفني لفريق المصري على الاجتماع باللاعبين قبل انطلاق المران لتوجيه الشكر على الأداء الجيد والالتزام الخططي خلال مباراة أمس والحصول على الثلاث نقاط للمباراة والتي جاءت في توقيت هام من عمر الدوري.

وطالب المدير الفني اللاعبين بضرورة استغلال الحالة المعنوية المرتفعة حاليا خلال مباراة الأهلي والتي تقام في السابعة مساء الخميس القادم بستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من الدوري العام الممتاز.

واختتم أن الجميع يشعرون بحالة فنية هائلة ويقدمون مباريات هي الأفضل حاليا ولديهم دوافع مستمرة لتحقيق نتائج إيجابية خلال المرحلة المقبلة لتحقيق آمال وطموحات جماهير المصري للتواجد داخل المربع الذهبي .

يذكر أن فريق المصري يحتل المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة.

المصرى البورسعيدى الاهلى الدورى المصرى

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