الأحد 08 يناير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ليلة تألق الساحر الجزائري.. ماذا قدم رياض محرز مع السيتى أمام تشيلسى في مباراة اليوم؟

رياض محرز
رياض محرز

قاد الجزائري رياض محرز فريقه مانشستر سيتي للتأهل للدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بانتصار عريض على تشيلسي بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أُقيمت منذ قليل على ستاد الاتحاد.

محرز سجل هدفين في شباك كيبا، الأول جاء في الدقيقة 23 من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، حيث وضع الكرة في الزاوية اليمنى لمرمى كيبا ببراعة، قبل أن يختتم مهرجان أهداف مانشستر سيتي بالهدف الثاني في الدقيقة 86 من ركلة جزاء، ليعبر بفريقه للدور المقبل لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

رياض محرز عاد ليقود فريقه لهزيمة تشيلسي، بعد أن سجل هدف الانتصار على ملعب ستامفورد بريدج قبل 3 أيام في المباراة التي أُقيمت في الدوري الإنجليزي.

ويواجه مانشستر سيتي في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي، الفائز من مباراة أرسنال وأوكسفورد.

وبرز رياض محرز في مباراة اليوم، وحصد تقييم 8.90 كأفضل اللاعبين من موقع Who scored

ماذا قدم رياض محرز مع مانشستر سيتي أمام تشيلسي في مباراة اليوم؟

ونستعرض تباعًا، ماذا قدم رياض محرز في مباراة اليوم؟

– لعب 90 دقيقة 

– لمس الكرة 61 مرة

– سجل هدفين

– سدد 4 تسديدات

– سدد 3 تسديدات على المرمى

– بلغت دقة تمريراته 81.6%

– قام بمراوغتين صحيحتين

– تعرض لخطأ واحد.

– نفذ تمريرة عرضية صحيحة

– ارتكب عركلة صحيحة

– وصل رياض محرز للمساهمة رقم 200 في مسيرته الكروية مع الأندية الإنجليزية، حيث سجل 71 هدفًا لـ مانشستر سيتي وصنع 45 هدفًا في 211 مباراة، فيما سجل 48 هدفًا وصنع 36 آخرين في 179 مباراة مع ليستر سيتي.

رياض محرز محرز مانشستر سيتى كاس الاتحاد الانجليزي تشيلسى

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

الأكثر قراءة

رابط مفتوح.. الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي مصر 2023

«الأرصاد» تكشف ذروة سقوط الأمطار على القاهرة والمحافظات وموعد تحسن الأحوال الجوية

تفاصيل تصادم فندقين عائمين على متنهما 231 سائحا في نيل الأقصر

عالم أزهرى: زواج إلهام شاهين بغير مسلم «زنا» والأخيرة ترد

تفاصيل حركة تنقلات مفاجئة بمديرية أمن الجيزة

المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لأجنبية الجنسية حاولت تهريب كوكايين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«حلم جميل».. كوميديا الزيف الاجتماعى

محمود خليل

سردية «الدين والسياسة» فى عصرى «يوسف وموسى»

محمد العسيري

حديث عن المسرحية

ماجد حبته

100 مليون شجرة

لواء.حمدى البطران

ذات يناير (١)

جمال-أسعد

المحافظ.. وزيارة العيد

لواء. محسن الفحام

أجراس الطمأنينة والتسامح

حسين دعسة

«بن غفير».. متطرف وإرهابى يسوق نهاية دولة الاحتلال الصهيونى

صور

أمطار غزيرة تغرق شوارع الدقي

عزاء والدة الفنان طارق لطفى فى مسجد الشرطة

حديقة الحيوان قبل التطوير

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس المحفل الماسونى فى إسرائيل: لا نتآمر على العالم وهذه طقوسنا

إسرائيل تهدم مقهى فلسطينيًا فى أراضى 1948.. والمستوطنون يقتحمون الأقصى

الأردن يشدد على أهمية تضافر الجهود الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلى فى القدس