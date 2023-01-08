ليلة تألق الساحر الجزائري.. ماذا قدم رياض محرز مع السيتى أمام تشيلسى في مباراة اليوم؟

قاد الجزائري رياض محرز فريقه مانشستر سيتي للتأهل للدور الرابع لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، بانتصار عريض على تشيلسي بأربعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أُقيمت منذ قليل على ستاد الاتحاد.

محرز سجل هدفين في شباك كيبا، الأول جاء في الدقيقة 23 من ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء، حيث وضع الكرة في الزاوية اليمنى لمرمى كيبا ببراعة، قبل أن يختتم مهرجان أهداف مانشستر سيتي بالهدف الثاني في الدقيقة 86 من ركلة جزاء، ليعبر بفريقه للدور المقبل لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

رياض محرز عاد ليقود فريقه لهزيمة تشيلسي، بعد أن سجل هدف الانتصار على ملعب ستامفورد بريدج قبل 3 أيام في المباراة التي أُقيمت في الدوري الإنجليزي.

ويواجه مانشستر سيتي في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي، الفائز من مباراة أرسنال وأوكسفورد.

وبرز رياض محرز في مباراة اليوم، وحصد تقييم 8.90 كأفضل اللاعبين من موقع Who scored

ماذا قدم رياض محرز مع مانشستر سيتي أمام تشيلسي في مباراة اليوم؟

ونستعرض تباعًا، ماذا قدم رياض محرز في مباراة اليوم؟

– لعب 90 دقيقة

– لمس الكرة 61 مرة

– سجل هدفين

– سدد 4 تسديدات

– سدد 3 تسديدات على المرمى

– بلغت دقة تمريراته 81.6%

– قام بمراوغتين صحيحتين

– تعرض لخطأ واحد.

– نفذ تمريرة عرضية صحيحة

– ارتكب عركلة صحيحة

– وصل رياض محرز للمساهمة رقم 200 في مسيرته الكروية مع الأندية الإنجليزية، حيث سجل 71 هدفًا لـ مانشستر سيتي وصنع 45 هدفًا في 211 مباراة، فيما سجل 48 هدفًا وصنع 36 آخرين في 179 مباراة مع ليستر سيتي.