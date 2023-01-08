الأحد 08 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تشكيل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

برشلونة
برشلونة

كشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لـ برشلونة، عن تشكيل فريقه لمواجهة أتلتيكو مدريد، في قمة الجولة السادسة عشرة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “ لا ليجا” موسم 2022-2023.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، فتُقام في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب واندا ميتروبوليتانو معقل فريق العاصمة المدريدية.

وتُنقل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني على قناة بي إن سبورتس بريميوم 1.

تشكيل برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

أما عن تشكيل برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، فيقود الثنائي عثمان ديمبلي وأنسو فاتي الهجوم، ويقود فرينكي دي يونج وسيرجيو بوسكيتس خط الهجوم

وجاء تشكيل برشلونة أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: جوليس كوندي - رونالد أراوخو - أندرياس كريستنسن - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج - جافي

خط الهجوم: عثمان ديمبلي - بيدري - أنسو فاتي

ويغيب عن برشلونة في مباراة اليوم، الإسباني  جوردي ألبا والبولندي روبرت ليفاندوفسكي بسبب الإصابة.

تشكيل أتلتيكو مدريد أمام برشلونة في الدوري الإسباني

وضم تشكيل أتلتيكو مدريد الذي أعلنه الأرجنتيني دييجو سيميوني لمواجهة برشلونة في الدوري الإسباني كلا من:

في حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: ناهويل مولينا - ستيفان سافيتش - خوسيه خيمينيز - رينيلدو ماندافا

خط الوسط: ماركوس يورينتي - كوكي - بابلو باريوس - يانيك كاراسكو

خط الهجوم: جواو فيليكس - أنطوان جريزمان.

ويحتل فريق برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 38 نقطة، فيما يتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الخامس برصيد 27 نقطة.

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