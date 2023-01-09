الإثنين 09 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصومال يتسلم مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة

الجيش الصومالي
الجيش الصومالي

تسلم الصومال، الأحد، مساعدات عسكرية مقدمة من الولايات المتحدة، تشمل مدرعات وأسلحة مختلفة.
وأفاد التلفزيون الصومالي الحكومي، بأن "وزارة الدفاع تسلمت شحنة عسكرية تضمنت أسلحة ومدرعات عسكرية من السفارة الأمريكية في مقديشو"، دون تفاصيل عن حجم الشحنة.
وقال السفير الأمريكي لدى الصومال، لاري اندري، خلال حفل التسليم، إن "المساعدات العسكرية ستسهم في تعزيز قدرات الجيش الصومالي الذي يخوض حربا ضد الإرهابيين".
من جهته، شكر وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور، الولايات المتحدة "على دعمها ووقوفها الى جانب الصوماليين"، بحسب المصدر ذاته.
وتأتي هذه المساعدات في وقت يواصل فيه الجيش الصومالي بدعم من العشائر المسلحة عمليات عسكرية ضد مقاتلي حركة "الشباب" المسلحة، في أقاليم وسط وجنوب البلاد.
ويخوض الصومال منذ سنوات حربا ضد حركة "الشباب" التي تأسست مطلع 2004 وتتبع فكريا لتنظيم "القاعدة"، وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات. 

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وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

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