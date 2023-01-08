الأحد 08 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«الزيت» يفقد الجزيرة مهنيتها.. كيف خدعت الصفحة متابعيها بصورة كاذبة؟

جريدة الدستور

«الخل بديل الزيت» في أحد المتاجر الشهيرة بمصر، وفقا لما أعلنته صفحة قناة الجزيرة القطرية على موقع «فيس بوك»، ناشرة صورة تبيّن ذلك، غير أنّ هذا الزعم لا أساس له من الصحة، لأن الصورة المتناقلة «مغلوطة».

الصورة التي تظهر فيها أرفف الزيوت مملوءة بزجاجات الخل مع زعم نقص شديد في مخزون الزيوت، التقطت من أحد المولات الشهيرة بمنطقة أكتوبر في محافظة الجيزة.

والحقيقة أن الصورة لحظة تفريغ أحد الأرفف من الزيت واستبداله بالخل، بعد انتهاء عرض خاص على أكثر من 3 أنواع من منتجات الزيت، فضلا عن أن إدارة المول قررت نقل الزيت لموقع آخر لإظهار العروض للمتسوقين.

على صفحة "المول الشهير"، تظهر رسائل عدة لمواطنين يطالبون بتجديد العرض، الذي يقدم تخفيضا يصل إلى 20% من قيمته.

المفاجأة أن المول يقدم أكثر من 40 نوعا مختلفا للزيوت عبر فروعه، في محافظات مصر، خاصة الكبرى منها في القاهرة والجيزة.

وفي إجابة على أسئلة المواطنين على "السوشيال ميديا"، يؤكد المول أن جميع المنتجات موجودة في الفروع الكبرى حتى لو نفذت من الصغرى، مكررا رسالة: "أهلاً وسهلا, العروض متاحة بجميع الفروع الهايبر ماركت والأونلاين وبعض فروع السوبر ماركت وفي انتظارك للاستفادة من أحسن العروض".

 

 

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التحالف الوطنى للخير

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