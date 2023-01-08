الإثنين 09 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الغرف التجارية تكشف حقيقة أزمة الزيت في معارض «أهلا رمضان»

أهلا رمضان
أهلا رمضان

نفى الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، ما تردد  من شائعات بشأن  اختفاء سلعة الزيت من معرض أهلاً رمضان بالمؤسسة في شبرا الخيمة.


وأضاف عز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسؤوليتي، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية صدى البلد، إنه سيتم تشكيل حملات تموينية على المحال التجارية، وحال اكتشاف أي زيت خاص بمعارض أهلا رمضان سيتم إغلاق المحل.

وأكد أن سلعة الزيت متوفرة بالمعرض، ولا يوجد أي نقص بها، لافتًا إلى أنه قد يكون في لحظة ما حدثت عملية سحب على عبوات الزيت؛ لتظهر الأرفف خالية من السلعة في وقت معين، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع محافظ القليوبية، على توفير مساحة أخرى في معرض المؤسسة؛ من أجل ضخ المزيد من الزيت بها؛معقبا:" عند انتهائها من الأرفف سيتم ضخ النواقص بشكل سريع".


كما أوضح أن هناك بعض السلع تم تخصيصها بسعر التكلفة؛ ليتم طرحها في المعارض للمواطنين مثل سلعة الزيت، لافتا إلى أن  هناك إشراف على المعارض، ولن يتم الحصول على كميات سلع تجارية؛ مينفعش حد يأخد 6 كراتين؛ والمواطن يحصل على الكمية التي يحتاجها.

 

وأكد أن سلع معارض أهلا رمضان سيدون عليها «معارض أهلاً رمضان وغير مخصصة للبيع، ومن سيوجد عنده هذه السلع من التجار سيتم غلق محله.


وبين أنه من حق المستهلك المقارنة بين أسعار السلع؛ والحصول على السلعة بالسعر المُناسب له؛ لأن المستهلك هو الحلقة الأقوى في المنظومة، لافتاً  إلى أنه سيتم توعية أصحاب المحال التجارية؛ بضرورة وضع سعر السلع على المنتجات قبل أن يتم تحرير محاضر للمخالفين.

 

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

التحالف الوطنى للخير

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