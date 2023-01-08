الأحد 08 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أفضل 200 مغنٍ بالتاريخ.. «جيمي رودجرز» أول من غنى بالراديو في العالم

جيمي رودجرز
جيمي رودجرز

أطلقت مجلة «رولينج ستون» الأمريكية المتخصصة في الموسيقى، قائمة أفضل 200 مغنٍ بالتاريخ، حيث احتلت الفنانة أم كلثوم المركز الـ61 ضمن القائمة.

كما تضمنت القائمة النجم «جيمي رودجرز» والذي يعتبر من علامات الغناء في العالم، ففي السطور التالية نسلط الضوء عليه، بالتزامن مع تواجده ضمن مشاهير الغناء في العالم.

من هو جيمي رودجرز؟

جيمس تشارلز رودجرز، ولد في 8 سبتمبر عام 1897، وتوفي في 26 مايو عام 1933، هو مغني كانتري أمريكي في بدايات القرن العشرين عرف على نحو واسع بغنائه لليودل الإيقاعي. 

كما أنه  أحد أوائل نجوم ورواد موسيقى "الكانتري"، فوفقًا لكتب التاريخ رودجرز معروف بألقاب مثل عامل المكابح المغني، مغني اليودل الحزين، والأب الروحي لموسيقى الكانتري.

ولد رودجرز، في ميريديان ميسيسيبي، ولكن كما ذكر في وثائق وقع عليها رودجرز لاحقًا في حياته، فقد أدرج أن مسقط رأسه كان جايج، ألاباما في بيت أجداده من أبيه، وقد بحث المؤرخون تفاصيل تلك الوثيقة، للتأكد من مكان ولادته.

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جيمي رودجرز.. أول من غنا بالراديو 

بدأت علاقة رودجرز بالغناء في عمر مبكر، حيث بدأ يقدم العروض في عمر 13 عاما، لكن أباه كان يرجعه في كل مرة، فقد عمل رودجرز مع أبيه على سكة الحديد في توصيل المياه، وهنا تعلم العزف عن طريق عمال القطار والمشردين. 

بعد سنوات قليلة، أصبح عامل مكابح على سكة حديد نيو أورلينز ونورثويسترن، وهو العمل الذي شغله من قبله أخوه الأكبر والتر، وهو مرشد على سكة حديد ميريديان ونيو أورلينز.

في عام  1924 أصيب رودجرز بالسل وهو بعمر 27، وتوقف بسبب هذا عن عمله على السكة بشكل مؤقت، لكن في نفس الوقت أعطاه الفرصة للعودة إلى الغناء، فقد بدأ بتنظيم عروض جوالة وغنّى عبر جنوب الولايات المتحدة، وكان اول من غنا بالراديو.

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غنى جيمي على الراديو أول مرة مع أوتيس كويكندال على محطة WWNC، وهي أول محطة إذاعة في أشفيل، بعد شهور قليلة ضم رودجرز معه مجموعة من الفنانين من بريستول، تينيسي في فرقة اسمها تينيفا رامبلرز ليظهر بعدها على برنامج أسبوعي على المحطة بعنوان «فنانو جيمي رودجرز».

سجّل رودجرز أغانيه التالية في أغسطس 1932 في كامدن، وكان من الواضح أن السل انتصر عليه، حيث ترك الحفلات بذلك الوقت، لكن كان عنده برنامج إذاعي أسبوعي في سان أنطونيو، تكساس.

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