بعد تضمينه ضمن أفضل 200 مطرب.. من هو سام كوك صاحب الصوت الرخيم؟

تضمنت قائمة أفضل 200 مطرب على مدار التاريخ العديد من النجوم الذين صنعوا فارقا في الحياة الفنية والسياسية، منهم سام كوك الذي لا يزال يُعرف باسم مغني الروح والإنجيل الأسطوري الذي صاغ "A Change is Gonna Come"، والذي وجد جمهورًا جديدًا بانتخاب أول رئيس أسود لأمريكا.

عندما كان صبيًا صغيرًا أظهر صوتًا غير عادي وغنى كثيرًا في الجوقة في كنيسة والده، خلال منتصف العقد انتقلت عائلة كوك إلى ساوث سايد في شيكاغو، حيث سرعان ما أثبت القس تشارلز كوك والده نفسه كشخصية رئيسية في المجتمع الديني، بينما قام سام وثلاثة من إخوته أيضًا بتشكيل مجموعة خاصة بهم في الثلاثينيات، على الرغم من أن غنائه اقتصر على موسيقى الإنجيل، إلا أنه كان مدركًا ومقدرًا للموسيقى الشعبية في تلك الفترة.

ولد في 22 يناير عام 1931 وكان كوك ابن قسيس معمداني، بدأ كوك مسيرته في الكتابة والتسجيل مع "Soul Stirrers" في عام 1951، كان طويل ووسيم مع صوت ناعم ورخيم اجتذب كوك حشود من الشابات في الحفلات في القاعات والأماكن الأكبر التي تضمنت مسرح أبولو.

شقيق كوك يقول إن المغني الراحل يجب أن يكون معروفًا أيضًا بفطنته التجارية الرائدة التي وضعته قبل سنوات من وقته في رائدا في صناعة الموسيقى، ورجل أعمال ماهر، كما كان كوك من بين أوائل فناني الأداء السود الذين امتلكوا حقوق موسيقاه وشكلوا شركته الخاصة للتسجيل والنشر، كانت إيماءة الرئيس باراك أوباما الخطابية إلى "التغيير سيأتي" بعد فوزه في انتخابات عام 2008 شهادة على أهمية كوك الدائمة.

في سن 33 قُتل كوك بالرصاص في 11 ديسمبر 1964 في هاسيندا موتيل في لوس أنجلوس، لا تزال تفاصيل إطلاق النار محل خلاف.