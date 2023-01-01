في قائمة أفضل 10 متاحف عالمية.. مجلة أمريكية ترشح المتحف المصري للزيارة

رشحت مجلة" bestlifeonline وهي مجلة أمريكية، المتحف المصري من أفضل 10 متاحف عالمية تاريخية يجب زيارتها، كما رشحت المجلة عددا من المتاحف حول العالم.

المتحف المصري

وقالت المجلة، أصبحت بعض الحضارات القديمة أبدية بفضل الانبهار العالمي بها، و في حالة مصر، من المستحيل عمليًا أن ينسى الزائر لمصر التاريخ المصري الكبير.

وتابعت : إلى جانب العديد من المعالم الكبرى في مصر ، الا أنه هناك متحف واحد مثير للإعجاب يساعد في تلخيص الماضي الذي غالبًا ما يشعر الزائر أو السائح بأنه أكبر من الحياة.

ويضم المتحف المصري، مجموعات مختلفة ومتنوعة من الآثار المصرية القديمة ما بين التماثيل والآثار والقطع الفنية وحتى المومياوات المحفوظة جيدًا. و

يعرض أحد المعروضات الساحرة بشكل خاص الكنوز الذهبية المكتشفة في عمليات التنقيب في مقبرة الملك توت، بما في ذلك القناع الذهبي.

زيارة المتاحف

قالت المجلة، ان السفر عبر الزمن أمر مستحيل ولكن بفضل المتاحف يمكن بكل سهولة السفر عبر الزمن والتعرف على الحضارات القديمة المختلفة.



كما رشحت متحف قصر توبكابي (اسطنبول ، تركيا) ومتحف الأكروبوليس (أثينا ، اليونان) ومنزل آن فرانك (أمستردام ، هولندا).

واشنطن بوست: مصر وجهة الباحثين عن الرحلات الفاخرة فى 2023

وفي ذات السياق، أكدت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن عام 2023 سيشهد عودة قوية للرحلات البحرية، وحتى بالنسبة للأشخاص الذين لا يفضلون الرحلات البحرية، إلا أن العام الجديد قد يغير فكرتهم، خاصة تلك الرحلات التي انطلقت في مصر أواخر عام 2022.

وتابعت أن الخيارات الأصغر لتشغيل الرحلات البحرية الاستكشافية موجودة في القارة القطبية الجنوبية وألاسكا، أما من يبحثون عن الرحلات الفاخرة فسيجدون الرحلات النهرية التي لا مثيل لها في أوروبا ومصر.

وأضافت أن العطلات في مصر لعام 2023 هي من بين الأفضل للباحثين عن الرفاهية والرحلات الفاخرة كتلك الموجودة في أوروبا.

وأشارت إلى أن عام 2023 سيكون بداية حقيقية لعودة السفر والتنقل الدولي دون قيود بعد 3 أعوام من القيود الكاملة والجزئية التي فرضها العالم على السفر بسبب فيروس كورونا.