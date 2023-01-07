أفضل 200 مغني بالتاريخ.. من هو «نصرت فتح على خان» إمبراطور الأناشيد الصوفية

أطلقت مجلة «رولينج ستون» الأمريكية المتخصصة في الموسيقى، قائمة بأفضل 200 مغنٍ بالتاريخ، حيث احتلت الفنانة أم كلثوم المركز الـ61 ضمن القائمة.

كما تضمنت القائمة النجم والمطرب الباكستاني «نصرت فتح على خان» والذي يعتبر من علامات الغناء في العالم، ففي السطور التالية نسلط الضوء عليه، بالتزامن مع تواجده ضمن مشاهير الغناء في العالم.

من هو الباكستاني نصرت فتح علي خان؟

نصرت فاتح علي خان، وبد في 13 أكتوبر عام 1948، وتوفي في 16 أغسطس 1997، قهو موسيقار باكستاني ومغنياً للقوالي؛ وهي موسيقى تعبدية خاصة بالمتصوفة.

يعتبر الباكستاني نصرت، واحداً من أعظم الأصوات المسجلة على الإطلاق وكان يمتلك مجموعة استثنائية من القدرات الصوتية وكان بإمكانه الغناء بمستوى عال من الحدة الصوتية لعدة ساعات متواصلة.

حافظ خان على تقليد غناء القوالي المستمرة في عائلته منذ 600 سنة، ويعود إليه الفضل في تقديم موسيقى القوالي إلى الجمهور الدولي، وهو معروف شعبياً بـ «شاهنشاه القوالي» أي «ملك ملوك القوالي».

ولد خان، في مقاطعة فيصل آباد، بباكستان وأدى لأول مرة أمام الجمهور عندما كان في السادسة عشر من عمره وذلك في أربعينية والده، وقد أصبح قائد مجموعة القوالي في عائلته عام 1971.

وفي أوائل الثمانينات قام بالتعاقد مع شركة التسجيلات في برمنجهام بإنجلترا لنشر أسطواناته وحفلاته، بعد ذلك أصدر خان عشرات الألبومات والأسطوانات الموسيقية للأفلام في أوروبا، الهند، اليابان، باكستان، والولايات المتحدة الأمريكية.

ساهم خان في العديد من الأغاني، والأفلام الباكستانية، قبل وفاته بقليل، قام بتسجيل أغنيتين في فيلمين من أفلام بوليوود، Aur Pyaar Ho Gaya والذي ظهر فيه و كذلك فيلمKachche Dhaage.

نصرت خان.. ضمن الأفضل بموسوعة جينيس للأرقام القياسية

كما ساهم خان في أغنية 'Gurus of Peace' في ألبوم "فاندي ماتارام"، والتي هي من تأليف والتي نشرت في الاحتفال بالذكرى السنوية الخمسين لاستقلال الهند.

ووفقا لموسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمية، فإن نصرت فاتح علي خان يحمل الرقم القياسي العالمي في الإنتاج الغنائي لفنان القوالي، وهو ما مجموعه 125 البوم.

أصيب خان بوعكة صحية، حيث أصابه الفشل الكلى وضعف في وظائف الكبد في 11 آب 1997 في لندن، بينما كان في الطريق إلى لوس انجلوس من اجل إجراء عملية زرع الكلى، ثم توفي نتيجة سكتة قلبية مفاجئة في مستشفى كرومويل في لندن، يوم السبت 16 أغسطس، عام 1997، عن عمر يناهز الثامنة والأربعين.