الأحد 08 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

موعد صرف مرتبات شهر يناير 2023 للعاملين بالدولة

مرتبات
مرتبات

حددت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2023 والذي يكون في الأسبوع الأخير كما هو معتاد كل شهر، ويتم تقسيم موظفي الدولة على عدة أيام ليتم صرف مرتبات الشهر بحيث تقوم كل 33 جهة بصرفها في يوم محدد، ثم يتم تحديد أيام أخرى للمتخلفين عن الصرف في المواعيد المحددة.

وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد صرف مرتبات شهر يناير للعاملين بالدولة.

مواعيد صرف مرتبات يناير 

أعلنت وزارة المالية مع بداية يناير الجاري عن مواعيد صرف مرتبات شهر يناير 2023 وكذلك شهري فبراير ومارس المقبلين للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

وحسب بيان وزارة المالية سيتم صرف مرتبات شهر يناير للعاملين بكل الجهات الإدارية بالدولة أيام ٢٣، ٢٤، ٢٥، ٢٩ من يناير الجاري على أن يتم  صرف المتأخرات أيام ٥، ٨، ١٠ من الشهر ذاته.

الاستعلام عن زيادة معاشات شهر يناير 2023 وقيمة الزيادة المقررة

جدول صرف معاشات شهر يناير 2023

وسيتم صرف مرتبات فبراير فى أيام ٢٣، ٢٦، ٢٧، ٢٨ من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام ٨، ٩، ١٢ من ذات الشهر نفسه.

وسيتم تقديم صرف مرتبات شهر مارس المقبل ليبدأ الأحد الموافق ٢٠ مارس بدلاً من الخميس الموافق ٢٣ مارس ، بمناسبة شهر رمضان المبارك ويستمر  أيام ٢٠، ٢١، ٢٢، ٢٣، ٢٦ من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام ٨، ٩، ١٢ من الشهر ذاته.

أماكن صرف مرتبات شهر يناير 

ويتم  إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية، وأهابت بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية صرف مرتبات العاملين بالدولة بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.

وحسب تصريحات سابقة من طارق بسيوني، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية فإنه تم  مراعاة الأعياد والمناسبات الرسمية عندما قامت وزارة المالية بتحديد مواعيد صرف مرتبات شهر يناير وكذلك شهري فبراير ومارس، لكل الجهات الإدارية بالدولة فتم  صرف المتأخرات بداية من يوم الخميس ٥ يناير بدلاً من يوم الأحد ٨ يناير احتفالاً بعيد الميلاد المجيد.

وأهابت وزارة المالية  بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.

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بدء صرف معاشات يناير ورفع الحدين الأدنى والأقصى للتأمينات

مرتبات وزارة المالية صرف مرتبات مرتبات فبراير العاملين بالدولة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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