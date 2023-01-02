ننشر لكم جدول صرف معاشات شهر يناير 2023، حيث يشغل بال الآلاف من المستفيدين من المعاشات معرفة جدول صرف معاشات شهر يناير 2023 عبر جوجل، وبدأت الهيئة القومية بالتأمين الاجتماعي الصرف لمعاشات شهر يناير 2023 منذ أمس الأحد الموافق الأول من شهر يناير، على أن سيستمر الصرف إلى 6 من نفس الشهر، لأكثر من حوالي 10 ملايين و700 ألف شخص مستحق.

جدول صرف معاشات شهر يناير 2023

وفي تلك السطور التالية، يستعرض «الدستور» جدول صرف معاشات شهر يناير 2023 وكذلك أماكن سحب المعاشات.

جدول معاشات شهر يناير 2023

يتم صرف معاشات شهر يناير 2023 طبفا للمواعيد التالية التي تكون معلنة من خلال وزارة التضامن الاجتماعي:

صرف معاشات شهر يناير 2023 للأشخاص الذين يحصلون على أقل من مبلغ 1000 جنيه: في يومي 1 يناير و2 يناير وتصل فيمة الزياة الاستثنائية إلى مبلغ 1300 جنيه. معاشات شهر يناير 2023 للأشخاص الذين يحصلون على أقل من مبلغ 2000 جنيه: يومي 3 يناير و4 يناير وتصل عفب الزياة الاستثنائية إلى فيمة 2300 جنيه. صرف معاشات شهر يناير 2023 للأشخاص الذين يحصلون على أكثر من مبلغ 2000 جنيه: يومي 5 يناير و 6 يناير وتصل عقب الزيادة الاستثنائية إلى مبلغ 2300 جنيه.

أماكن صرف معاشات يناير 2023

ويتم صرف معاشات يناير 2023 عبر أكثر من حوالي 16 ألف منفذ لصرف معاشات يناير 2023 في أنحاء محافظات الجمهورية، عبر فروع بنك ناصر الاجتماعي وكذلك البنوك التجارية، كما يتاح صرف المعاشات عبر إحدى الطرق التالية:

منافذ هيئة البريد المصري في كل أنحاء الجمهورية.

المحافظ الإلكترونية للتليفون المحمول.

فروع وكافة منافذ شركة فوري.

جميع بنوك القرى.

كافة الحسابات الجارية في البنوك.

ماكينات الصرف الآلي من خلال كارت ميزة لجميع أصحاب معاشات شهر يناير 2023.

هل يوجد زيادة في المعاشات فبراير المقبل؟

ومن الجدير بالذكر أن رئيس مجلس الإدارة بالهيئة القومية في التأمين الاجتماعي، اللواء جمال عوض، أعلن أنه بدء أول شهر يناير 2023 سوف يتم رفع الحد الأدنى للأجر الاشتراك التأميني؛ لكي يكون مبلغ 1700 جنيه بدلًا من قيمة 1400 جنيه.