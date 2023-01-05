الاستعلام عن زيادة معاشات شهر يناير 2023 وقيمة الزيادة المقررة

تهتم شريحة كبيرة من المواطنين بزيادة المعاشات ومعرفة النسب المقررة لها، كونها أحد الأمور الهامة التي يتابعها الجميع، وتساهم في تحمل ارتفاع الأسعار.

ومع بداية العام الميلادي الجديد 2023، بدأت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صرف معاشات شهر يناير 2023.

زيادة المعاشات لشهر يناير

بدأ الكثير من أصحاب المعاشات في البحث عن كيفية الاستعلام عن زيادة المعاشات لشهر يناير 2023، وموعد صرفها لمستحقيها.

الاستعلام عن زيادة المعاشات 2023

يمكن لأصحاب المعاشات الاستعلام عن زيادة المعاشات بالرقم القومي باتباع تلك الخطوات:

الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والذي يتطلب التسجيل على موقع الهيئة من خلال الرابــط تسجيل صاحب المعاش لبعض البيانات المطلوبة ومنها « اسم المستخدم، اسم الأب، اسم الجد، اسم العائلة، اسم الأم، الرقم القومي، الرقم التأميني، العنوان، البلد، رقم الموبيل، البريد الإلكتروني، ووسيلة للاتصال سواء موبايل او بريد الكتروني، وكلمة السر»، الضغط على مربع «أنا لست روبوت». أخيرًا الضغط على مربع الموافقة على الشروط والأحكام، ثم يقوم صاحب المعاش بتسجيل الدخول.

بعد تسجيل الدخول على موقع التأمينات، يمكن لمستحق المعاش الاستعلام عن المعاش والزيادة المتاحة له بالرقم القومي الخاص به من خلال رابط الاستعلام

موعد صرف معاش يناير 2023

أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف معاش يناير 2023، موضحه أنه من المقرر صرف الزيادة المقررة على المعاشات في أيام مختلفة وفقًا لفئات للمستفيدين منه..

أصحاب المعاش أقل من 1000 جنيه يكون لهم زيادة حوالي 300 جنيه ويتم صرف المعاش لهم يومي 2 و 3 من شهر يناير الجاري.

أصحاب المعاش أقل من 2000 جنيه يتم صرف زيادة قدرها 300 جنيه ويحصلوا على المعاش يومي 3 و 4 من شهر يناير الجاري.

أصحاب المعاشات الأعلى من 2000 جنيه تكون أيضًا الزيادة الخاصة بهم 300 جنيه لكن يحصلوا على زيادتهم يومي 5 و 6 من شهر يناير الجاري.

أماكن صرف المعاشات

يمكن للمستفيدين من المعاشات الحصول على مستحقاتهم والزيادة من خلال: