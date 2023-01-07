السبت 07 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تعرف على موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

موعد امتحانات الثانوية
موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

يزداد البحث عن موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 على محركات البحث المختلفة كي يستعد طلاب الثانوية العامة للامتحانات بشكل جيد والتي يحل موعدها في الترم الثاني للعام الدراسي الجاري 2022-2023.
 

موعد امتحانات الثانوية العامة 2023

 

في هذا التقرير نعرض لكم موعد امتحانات الثانوية العامة 2023 والتفاصيل الأخرى المتعلقة بامتحانات الثانوية العامة.

 

تأتي امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم السبت 10 يونيو 2023، وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري 2022-2023.
 

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2023 
 

أما عن مواصفات شكل امتحانات الثانوية العامة 2023 تكون بنظام أوبن بوك ويتم الاستعانة بكراسة المفاهيم التي يستلمها الطلاب في يوم الامتحان ويسلمه بعد انتهاء الامتحان، وتشتمل على أسئلة اختيار من متعدد من خلال نظام بابل شيت تأتي بنسبة 85% من إجمالي الامتحان، والأسئلة المقالية لا تتعدى 15٪ وفقا لطبيعة كل مادة.
 

تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 
 

ويكون تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 هذا العام    إلكترونيًا بدون أي تدخل بشري لضمان عدم وجود أخطاء، كما أن ورقة الامتحانات ستكون مزودة بباركود بجانب اسم الطالب وداخل كراسة الإجابة.
 

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تسجيل الاستمارة الالكترونية للثانوية العامة 2023
 

ومن أجل خوض امتحانات الثانوية العامة يجب تسجيل الاستمارة الالكترونية للثانوية العامة 2023 والتي يبدأ التسجيل بها من منتصف شهر يناير الجاري ويستمر حتى شهر مارس.

يتم تسجيل استمارة الثانوية العامة كن خلال موقع وزارة التربية والتعليم.

يجب التأكيد على ضرورة تسديد الطلاب الرسوم الخاصة بدخول امتحانات الثانوية العامة ويتم تسديدها قبل تسجيل الاستمارة.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2023 

- تسجيل الشعبة واللغة الثانية والديانة قبل طباعة استمارة الثانوية العامة 2023

- يجب مراجعة مواد التخصص في أثناء تسجيل استمارة الثانوية العامة

- إحضار عدد (1) صورة للطالب مقاس 4*6

- يجب على الطالب تدوين العنوان الخاص به في استمارة الثانوية العامة ويكون هو نفس العنوان المدون ببطاقته الشخصية

8- في حالة وجود أخطاء في بيانات الطالب المسجلة في الاستمارة يجب التوجه إلى المدرسة لتعديلها.

 

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